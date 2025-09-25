Publix vende boleto ganador de $36.5 millones en la Lotería de Florida

Vídeos relacionados:

La fortuna volvió a tocar el sur de Florida: un único boleto vendido en un supermercado Publix de Hallandale Beach, en el condado de Broward, resultó ganador del premio mayor de $36.5 millones en el sorteo de la Lotería de Florida celebrado el miércoles 24 de septiembre.

Según informa la Lotería de Florida en su web, el boleto coincidió con los seis números extraídos: 2, 4, 6, 8, 18 y 22.

La secuencia ha generado comentarios entre jugadores habituales, ya que todas las cifras son pares y cuatro de ellas siguen un orden consecutivo poco común en este tipo de sorteos.

Un premio histórico en 2025

El monto de $36.5 millones representa el segundo premio mayor más alto entregado por la Lotería de Florida en lo que va de 2025, solo superado por los $43 millones repartidos en enero en Destin.

Además, marca el regreso de los grandes premios tras más de cuatro meses, desde que en mayo se entregaron $8.75 millones en Jacksonville Beach.

Hasta ahora, en 2025 se han registrado seis premios mayores:

15 de enero: $43 millones – Tom Thumb en Destin

8 de marzo: $10.75 millones – Chevron en Southwest Ranches

15 de marzo: $1.5 millones – PCB Mobil en Panama City Beach

29 de marzo: $3 millones – Murphy en Lake City

7 de mayo: $8.75 millones – J and J Food Store en Jacksonville Beach

24 de septiembre: $36.5 millones – Publix en Hallandale Beach

El boleto aún no ha sido reclamado

Hasta este viernes, el ganador no ha dado señales de reclamar el premio.

Según informó la Lotería de Florida, el poseedor del boleto tiene 180 días para presentarlo, con fecha límite el 25 de marzo de 2026.

Sin embargo, si desea cobrar en la modalidad de pago único en efectivo, el plazo se reduce a 60 días desde el sorteo.

Dónde y cómo cobrar

El boleto ganador fue vendido en el Publix ubicado en 1400 East Hallandale Beach Boulevard, a solo 14 millas de Miami y unas 50 millas de Palm Beach.

La Lotería de Florida recuerda que:

Premios de hasta $599 pueden cobrarse en cualquier punto de venta autorizado.

Premios entre $600 y $1 millón deben reclamarse en oficinas de distrito.

Los premios superiores a $1 millón, así como los que incluyen pago anual, deben reclamarse en la sede principal de la Lotería en Tallahassee.

¿Puede el ganador permanecer en el anonimato?

La ley estatal establece que los nombres de los ganadores, junto con su ciudad de residencia, el monto y el juego, deben hacerse públicos. No obstante, si el premio supera los $250,000, la identidad del ganador puede mantenerse en reserva durante 90 días a partir de la fecha del reclamo, salvo que decida revelarla antes.

La expectativa crece

El próximo sorteo de la Lotería de Florida está programado para el sábado, con un premio estimado de $1 millón.

Mientras tanto, en Hallandale Beach la expectación aumenta: un cliente del Publix local camina, sin saberlo, con un boleto que podría cambiarle la vida.

