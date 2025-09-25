Descubrió en un Walmart que estaba embarazada: cubana se vuelve viral al compartir su reacción

Una cubana residente en Estados Unidos se volvió viral en TikTok tras compartir el emotivo momento en que descubrió que estaba embarazada dentro de un Walmart.
En el video, la joven relató que había entrado a la tienda con la excusa de comprar una botella de agua, pero en realidad lo que buscaba era una prueba de embarazo.
“Le dije a mi marido que iba a entrar a la tienda un momento a comprarme una botella de agua, pero en realidad me quería comprar una prueba de embarazo. No sé, estoy sintiendo mucha ansiedad y creo que me lo voy a hacer aquí mismo. Ya lo tengo en el baño y me lo voy a enseñar. Voy a esperar dos o tres minutos”, comentó mientras grababa.
Segundos después, la cubana mostró el resultado positivo del predictor y rompió en lágrimas dentro del baño del establecimiento. “Cuando vi ese positivo no podía creerlo, me sentía tan emocionada y tan nerviosa a la vez”, escribió en el texto sobre el video, que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios.
En la descripción de la publicación añadió: “En ese momento solo pensé… ¡Dios mío, cuando le diga que va a ser papá! Era algo que queríamos mucho”.
La autenticidad y la emoción de su reacción conmovieron a los usuarios de TikTok, que celebraron junto a ella la noticia de su embarazo, convirtiendo el video en tendencia.
Lo más leído hoy:
Preguntas Frecuentes sobre Embarazo y Experiencias de Cubanos en Walmart
¿Cómo descubrió la cubana que estaba embarazada en un Walmart?
La cubana descubrió su embarazo al realizarse una prueba de embarazo en el baño de un Walmart, tras sentir ansiedad y sospechar que podía estar embarazada. Entró con la excusa de comprar agua, pero realmente buscaba confirmar sus sospechas.
¿Por qué fue tan emotivo el momento del descubrimiento del embarazo?
El momento fue especialmente emotivo porque la noticia del embarazo era algo muy deseado por la pareja. La joven se mostró conmovida y feliz al ver el resultado positivo, y los usuarios de TikTok compartieron su alegría, convirtiendo el video en viral rápidamente.
¿Cómo han reaccionado los usuarios de TikTok ante el video de la cubana?
Los usuarios de TikTok reaccionaron con entusiasmo y apoyo al video de la cubana, con miles de comentarios y reacciones celebrando la buena noticia de su embarazo. La autenticidad y emoción del momento resonaron con muchos, convirtiendo el clip en una tendencia en la plataforma.
¿Qué simboliza para los cubanos la experiencia de comprar en Walmart en EE. UU.?
Para muchos cubanos, comprar en Walmart simboliza la abundancia y variedad de productos que contrastan fuertemente con la escasez en Cuba. Las experiencias compartidas en TikTok reflejan asombro y a menudo nostalgia, al comparar estas tiendas con las limitaciones vividas en la isla.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.