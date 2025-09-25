Descubrió en un Walmart que estaba embarazada: cubana se vuelve viral al compartir su reacción

Una cubana residente en Estados Unidos se volvió viral en TikTok tras compartir el emotivo momento en que descubrió que estaba embarazada dentro de un Walmart.

En el video, la joven relató que había entrado a la tienda con la excusa de comprar una botella de agua, pero en realidad lo que buscaba era una prueba de embarazo.

“Le dije a mi marido que iba a entrar a la tienda un momento a comprarme una botella de agua, pero en realidad me quería comprar una prueba de embarazo. No sé, estoy sintiendo mucha ansiedad y creo que me lo voy a hacer aquí mismo. Ya lo tengo en el baño y me lo voy a enseñar. Voy a esperar dos o tres minutos”, comentó mientras grababa.

Segundos después, la cubana mostró el resultado positivo del predictor y rompió en lágrimas dentro del baño del establecimiento. “Cuando vi ese positivo no podía creerlo, me sentía tan emocionada y tan nerviosa a la vez”, escribió en el texto sobre el video, que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios.

En la descripción de la publicación añadió: “En ese momento solo pensé… ¡Dios mío, cuando le diga que va a ser papá! Era algo que queríamos mucho”.

La autenticidad y la emoción de su reacción conmovieron a los usuarios de TikTok, que celebraron junto a ella la noticia de su embarazo, convirtiendo el video en tendencia.

