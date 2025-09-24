“Mucho ojo con esto”: Cubana advierte estafa tras perder dinero por supuesta joyería en TikTok

Una cubana residente en Estados Unidos denunció a través de TikTok que fue víctima de una estafa con cheques falsos, luego de aceptar lo que parecía ser una colaboración publicitaria con una supuesta joyería.

“Les vengo a hacer un story time para que no le suceda a ustedes”, comenzó diciendo la joven en su video. Según relató, la contactaron para que promocionara unas joyas a cambio de 400 dólares: 200 al inicio y 200 al concluir el contrato.

La víctima explicó que, tras aceptar, recibió un cheque digital por 445 dólares y lo depositó en su cuenta bancaria. Sin embargo, la persona que la contrató le pidió transferir 245 dólares a un supuesto proveedor, algo que le generó sospechas.

“Ahí ya vi una red flag grandísima”, contó. Pese a la advertencia de su esposo, la cubana accedió a enviar el dinero, pero poco después el banco notificó que el cheque no tenía fondos y la transferencia fue rechazada.

Finalmente, la joven perdió 200 dólares de su propio dinero y denunció públicamente el fraude para alertar a otros usuarios de redes sociales. “Mucho ojo con esto, de verdad”, advirtió.

En los últimos meses se han multiplicado las denuncias de intentos de estafas digitales contra cubanos en Estados Unidos, aprovechando la popularidad de plataformas como TikTok y el auge de las colaboraciones publicitarias en línea.

