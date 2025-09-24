“Mucho ojo con esto”: Cubana advierte estafa tras perder dinero por supuesta joyería en TikTok

Una cubana residente en Estados Unidos denunció a través de TikTok que fue víctima de una estafa con cheques falsos, luego de aceptar lo que parecía ser una colaboración publicitaria con una supuesta joyería.
“Les vengo a hacer un story time para que no le suceda a ustedes”, comenzó diciendo la joven en su video. Según relató, la contactaron para que promocionara unas joyas a cambio de 400 dólares: 200 al inicio y 200 al concluir el contrato.
La víctima explicó que, tras aceptar, recibió un cheque digital por 445 dólares y lo depositó en su cuenta bancaria. Sin embargo, la persona que la contrató le pidió transferir 245 dólares a un supuesto proveedor, algo que le generó sospechas.
“Ahí ya vi una red flag grandísima”, contó. Pese a la advertencia de su esposo, la cubana accedió a enviar el dinero, pero poco después el banco notificó que el cheque no tenía fondos y la transferencia fue rechazada.
Finalmente, la joven perdió 200 dólares de su propio dinero y denunció públicamente el fraude para alertar a otros usuarios de redes sociales. “Mucho ojo con esto, de verdad”, advirtió.
En los últimos meses se han multiplicado las denuncias de intentos de estafas digitales contra cubanos en Estados Unidos, aprovechando la popularidad de plataformas como TikTok y el auge de las colaboraciones publicitarias en línea.
Preguntas frecuentes sobre estafas digitales y cómo protegerse
¿Cómo identificar una estafa digital en plataformas como TikTok?
Las estafas digitales suelen incluir ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, como pagos adelantados por servicios no realizados o solicitudes para reenviar dinero a terceros. Pueden involucrar perfiles falsos o cuentas que intentan generar confianza rápidamente. Siempre desconfíe de propuestas que requieren transferencias de dinero basadas en cheques que aún no han sido verificados por su banco.
¿Qué precauciones puedo tomar para evitar caer en una estafa de cheques falsos?
Para evitar caer en estafas de cheques falsos, nunca acepte cheques de personas o empresas que no conozca bien. Si recibe un cheque, espere a que el banco confirme los fondos antes de enviar cualquier dinero. Además, sea especialmente cauteloso si le piden que transfiera una parte del dinero del cheque a otra persona o cuenta.
¿Qué debo hacer si creo que he sido víctima de una estafa en línea?
Si sospecha que ha sido víctima de una estafa en línea, actúe rápidamente para minimizar el daño. Contacte a su banco para detener cualquier transacción sospechosa y reporte el incidente a las autoridades locales. Cambie sus contraseñas y monitoree sus cuentas bancarias para detectar cualquier actividad inusual.
¿Cómo puedo proteger mi información personal de fraudes en línea?
Para proteger su información personal, nunca comparta datos sensibles como contraseñas, información bancaria o números de seguro social en plataformas no seguras. Asegúrese de que los sitios web sean legítimos y tengan medidas de seguridad adecuadas antes de ingresar su información personal. Además, mantenga sus dispositivos actualizados con software de seguridad.
