Cubano del Mariel responde por qué no ha vuelto a Cuba tras 45 años: “Tuve una amarga experiencia con el comunismo”

Un trabajador cubano en Miami se ha vuelto viral en redes sociales tras responder con contundencia cuando le preguntaron por qué no es comunista.
En un video publicado en TikTok por la usuaria @lariquisima7, se observa a un hombre identificado como Carlitos, empleado de mantenimiento en un aeropuerto estadounidense, quien asegura haber sufrido en carne propia la represión del régimen cubano antes de emigrar por el éxodo del Mariel en 1980.
“No, soy comunista, yo conocí el comunismo y tuve amarga experiencia del comunismo, llevo 45 años”, dijo, aclarando además que nunca ha regresado a la isla. “¿A buscar qué? Yo tengo aquí a mi familia y a mis sobrinos. Yo soy sin patria, pero sin amo. Patria y vida”, agregó con firmeza.
La mujer que compartió el video, su compañera de trabajo, relató que Carlitos fue expulsado de escuelas y centros laborales en Cuba debido a su postura política, hasta que decidió escapar por el Mariel. Desde entonces, ha construido su vida en Estados Unidos, donde ha permanecido sin regresar a su país natal.
“Carlitos es un compañero de trabajo que sufrió mucho a causa del comunismo. Lo botaron de la escuela y de los trabajos hasta que decidió venir por el Mariel. Aquí lleva 45 años sin regresar y explica que él es sin patria pero sin amo. ¡Abajo el comunismo! ¡Patria y vida!”, escribió la usuaria en la descripción del video.
El testimonio de Carlitos ha generado múltiples reacciones de apoyo en TikTok, donde muchos usuarios lo reconocen como ejemplo de la generación de cubanos que abandonó la isla en busca de libertad durante el éxodo masivo de 1980.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de los cubanos emigrados y el comunismo en Cuba
¿Por qué Carlitos no ha vuelto a Cuba en 45 años?
Carlitos no ha vuelto a Cuba en 45 años debido a su amarga experiencia con el comunismo, que lo llevó a escapar del país durante el éxodo del Mariel en 1980. Desde entonces, ha construido su vida en Estados Unidos y no siente la necesidad de regresar a la isla, ya que considera que allí no tiene nada que buscar y su familia está ahora en Estados Unidos.
¿Qué es el éxodo del Mariel y por qué fue significativo?
El éxodo del Mariel fue un evento migratorio masivo que tuvo lugar en 1980, cuando más de 125,000 cubanos abandonaron la isla desde el puerto del Mariel hacia Estados Unidos. Este éxodo fue significativo porque reflejó el descontento generalizado con el régimen comunista de Cuba y marcó un cambio importante en la comunidad cubana en Estados Unidos, al integrar a miles de nuevos emigrantes que buscaban libertad y mejores oportunidades.
¿Cuál es la postura de Carlitos sobre el régimen cubano actual?
Carlitos tiene una postura crítica hacia el régimen cubano, al que considera represivo y responsable de su amarga experiencia personal. A través de su testimonio, expresa su rechazo al comunismo y apoya consignas como "Patria y vida", que simbolizan el deseo de libertad y el fin de la dictadura en Cuba.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad en TikTok ante el testimonio de Carlitos?
La comunidad en TikTok ha mostrado un gran apoyo al testimonio de Carlitos, reconociéndolo como un ejemplo de la generación de cubanos que emigraron en busca de libertad durante el éxodo del Mariel. Muchos usuarios han expresado simpatía y respaldo a su decisión de no regresar a Cuba y su rechazo al comunismo.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.