Cubano del Mariel responde por qué no ha vuelto a Cuba tras 45 años: “Tuve una amarga experiencia con el comunismo”

Un trabajador cubano en Miami se ha vuelto viral en redes sociales tras responder con contundencia cuando le preguntaron por qué no es comunista.

En un video publicado en TikTok por la usuaria @lariquisima7, se observa a un hombre identificado como Carlitos, empleado de mantenimiento en un aeropuerto estadounidense, quien asegura haber sufrido en carne propia la represión del régimen cubano antes de emigrar por el éxodo del Mariel en 1980.

“No, soy comunista, yo conocí el comunismo y tuve amarga experiencia del comunismo, llevo 45 años”, dijo, aclarando además que nunca ha regresado a la isla. “¿A buscar qué? Yo tengo aquí a mi familia y a mis sobrinos. Yo soy sin patria, pero sin amo. Patria y vida”, agregó con firmeza.

La mujer que compartió el video, su compañera de trabajo, relató que Carlitos fue expulsado de escuelas y centros laborales en Cuba debido a su postura política, hasta que decidió escapar por el Mariel. Desde entonces, ha construido su vida en Estados Unidos, donde ha permanecido sin regresar a su país natal.

“Carlitos es un compañero de trabajo que sufrió mucho a causa del comunismo. Lo botaron de la escuela y de los trabajos hasta que decidió venir por el Mariel. Aquí lleva 45 años sin regresar y explica que él es sin patria pero sin amo. ¡Abajo el comunismo! ¡Patria y vida!”, escribió la usuaria en la descripción del video.

El testimonio de Carlitos ha generado múltiples reacciones de apoyo en TikTok, donde muchos usuarios lo reconocen como ejemplo de la generación de cubanos que abandonó la isla en busca de libertad durante el éxodo masivo de 1980.

