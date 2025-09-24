Una cubana residente en Lehigh Acres, Florida, denunció a través de un video en TikTok el robo de dos matas frutales que había sembrado junto a su esposo: una de mango y otra de aguacate. El hecho ocurrió mientras ambos estaban fuera de casa y solo lograron salvar la mata de guayaba, que alcanzaron a entrar a tiempo.

“A la persona que no le di tiempo a que me robara la mata de guayaba, porque la tuve que meter para dentro, porque mi casa hace esquina… Mi esposo sembró la de guayaba, la de mango y la de aguacate, y estaban esperando a que saliéramos de la casa para robarse la mata de mango y de aguacate”, explicó la mujer, visiblemente indignada.

La usuaria, que se identifica como @bvguerra99 en TikTok, expresó su sorpresa y frustración por lo ocurrido, asegurando que ni en los barrios más conflictivos de Cuba había presenciado algo semejante. “Se robaban los mangos, sí, pero una matica de mango… eso nunca lo escuché”, afirmó en el video, que rápidamente se volvió viral.

En los comentarios, la cubana aclaró que las matas fueron arrancadas de raíz y que los responsables taparon los huecos en la tierra, posiblemente para no dejar evidencia. “No se llevaron la de guayaba porque la metimos para adentro”, respondió a una usuaria que dudaba del relato.

La mujer aseguró que no sospecha de sus vecinos, a quienes describió como tranquilos y respetuosos, sino que cree que el robo fue cometido por alguien que simplemente pasó por el área. “Cuando visitamos esta zona, era mucho más tranquila. Pero ahora se están viendo las mismas cosas que hacían en Cuba… vienen arrastrando eso desde Miami”, opinó.

El caso generó una ola de reacciones en TikTok, especialmente de otros cubanos que viven en Florida. Muchos comentaron experiencias similares y otros aprovecharon para bromear sobre lo insólito de la situación. “Lehigh es el nuevo Hialeah”, “Miami 2.0”, y “Ponle alarma a la mata de guayaba” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

También hubo quien compartió casos parecidos: desde una mujer que perdió su árbol de acerolas en Cuba hasta otro que volvió a su casa en Tampa y encontró que le habían robado la caña del patio. “Esto se dice y no se cree”, insistió la creadora del video, sorprendida por la cantidad de historias similares.

Pese a la experiencia, la cubana mostró con orgullo que su mata de guayaba sigue en pie y dando frutos. “Están creciendo y son de las ricas”, dijo. Mientras tanto, ha instalado cámaras de seguridad en su casa y espera que situaciones como esta no se repitan. “La gente no tiene vergüenza”, concluyó.

