Una cubana residente en Lehigh Acres, Florida, denunció a través de un video en TikTok el robo de dos matas frutales que había sembrado junto a su esposo: una de mango y otra de aguacate. El hecho ocurrió mientras ambos estaban fuera de casa y solo lograron salvar la mata de guayaba, que alcanzaron a entrar a tiempo.
“A la persona que no le di tiempo a que me robara la mata de guayaba, porque la tuve que meter para dentro, porque mi casa hace esquina… Mi esposo sembró la de guayaba, la de mango y la de aguacate, y estaban esperando a que saliéramos de la casa para robarse la mata de mango y de aguacate”, explicó la mujer, visiblemente indignada.
La usuaria, que se identifica como @bvguerra99 en TikTok, expresó su sorpresa y frustración por lo ocurrido, asegurando que ni en los barrios más conflictivos de Cuba había presenciado algo semejante. “Se robaban los mangos, sí, pero una matica de mango… eso nunca lo escuché”, afirmó en el video, que rápidamente se volvió viral.
En los comentarios, la cubana aclaró que las matas fueron arrancadas de raíz y que los responsables taparon los huecos en la tierra, posiblemente para no dejar evidencia. “No se llevaron la de guayaba porque la metimos para adentro”, respondió a una usuaria que dudaba del relato.
La mujer aseguró que no sospecha de sus vecinos, a quienes describió como tranquilos y respetuosos, sino que cree que el robo fue cometido por alguien que simplemente pasó por el área. “Cuando visitamos esta zona, era mucho más tranquila. Pero ahora se están viendo las mismas cosas que hacían en Cuba… vienen arrastrando eso desde Miami”, opinó.
El caso generó una ola de reacciones en TikTok, especialmente de otros cubanos que viven en Florida. Muchos comentaron experiencias similares y otros aprovecharon para bromear sobre lo insólito de la situación. “Lehigh es el nuevo Hialeah”, “Miami 2.0”, y “Ponle alarma a la mata de guayaba” fueron algunos de los comentarios más repetidos.
Lo más leído hoy:
También hubo quien compartió casos parecidos: desde una mujer que perdió su árbol de acerolas en Cuba hasta otro que volvió a su casa en Tampa y encontró que le habían robado la caña del patio. “Esto se dice y no se cree”, insistió la creadora del video, sorprendida por la cantidad de historias similares.
Pese a la experiencia, la cubana mostró con orgullo que su mata de guayaba sigue en pie y dando frutos. “Están creciendo y son de las ricas”, dijo. Mientras tanto, ha instalado cámaras de seguridad en su casa y espera que situaciones como esta no se repitan. “La gente no tiene vergüenza”, concluyó.
Preguntas frecuentes sobre el robo de plantas frutales en Lehigh Acres
¿Qué ocurrió con las plantas de mango y aguacate en Lehigh Acres?
Una cubana residente en Lehigh Acres denunció el robo de dos matas frutales, una de mango y otra de aguacate, que habían sido sembradas por ella y su esposo. Las plantas fueron arrancadas de raíz mientras la pareja no estaba en casa.
¿Cuál fue la reacción de la comunidad en TikTok ante este robo?
El video de la denuncia se volvió viral rápidamente, generando una ola de reacciones entre otros cubanos residentes en Florida. Muchos compartieron experiencias similares de robos de plantas, mientras que otros bromearon sobre lo insólito de la situación, llamando a Lehigh Acres "el nuevo Hialeah".
¿Qué medidas ha tomado la afectada tras el robo de sus plantas?
La afectada ha decidido instalar cámaras de seguridad en su casa para evitar futuros incidentes. Espera que con estas medidas no vuelvan a repetirse situaciones similares y ha expresado su deseo de que las personas muestren más respeto por la propiedad ajena.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.