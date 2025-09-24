Le robaron el auto en frente de su casa: Cubana en Cape Coral relata el duro momento que vivió

Una cubana residente en Estados Unidos denunció en TikTok que le robaron su carro frente a su casa y aseguró que, de no ser por la rápida intervención de la policía, no se habría enterado hasta el día siguiente.
“Hola mi gente, ayer me robaron el carro de frente de mi casa, a las 9 de la noche aproximadamente. A las 11 había un policía tocando mi puerta y nosotros no nos habíamos dado cuenta”, relató la afectada en un video publicado en su perfil de TikTok @yili.life.
Según contó, un oficial fue a su casa y le preguntó de qué color era su auto y luego le informó que había sido localizado en un estacionamiento de la cadena 7-Eleven, tras ser sustraído minutos antes.
La mujer explicó que el ladrón primero intentó llevarse el carro de su esposo, que estaba abierto, pero al no encontrar la llave adentro se decidió por el suyo. En la huida, el delincuente chocó y se llevó el espejo retrovisor del otro vehículo.
El robo se produjo después de que el sospechoso dejara abandonado otro auto robado en una gasolinera, lo que permitió que su verdadero dueño alertara a la policía. La denuncia desató un operativo en el que participaron varias patrullas y hasta helicópteros.
“Fue un mal rato que vivimos. Mi esposo colaborando con la policía, yo aquí en casa dándoles la información que necesitaban. Ellos súper ‘nice’, vinieron a coger huellas y nos dieron todas las orientaciones. A las 3 de la mañana todavía estaban llamando los detectives para sacar más información”, comentó.
Horas más tarde, la cubana publicó un segundo video en el que reveló que el responsable del robo era un adolescente de apenas 16 años, quien “casualmente iba a cumplir los 17 en la cárcel” debido al delito.
La mujer confesó que esa parte fue la que más le impactó, ya que es madre de dos niños pequeños y le resultaba difícil asimilar que un joven tan joven estuviera involucrado en un hecho delictivo de esa magnitud.
El vehículo fue recuperado, aunque con daños menores, y las autoridades mantienen abierta la investigación.
Preguntas Frecuentes sobre el Robo de Vehículos y la Seguridad en EE.UU.
¿Qué sucedió con el vehículo robado a la cubana en EE.UU.?
Una cubana residente en Estados Unidos denunció que le robaron su carro frente a su casa. El vehículo fue recuperado por la policía en un estacionamiento de la cadena 7-Eleven después de que el ladrón, un adolescente de 16 años, lo abandonara. El auto tenía daños menores y las autoridades continúan investigando el caso.
¿Cómo reaccionó la cubana al descubrir la identidad del ladrón de su auto?
La mujer se mostró impactada al saber que el ladrón era un adolescente de apenas 16 años. Le resultó difícil asimilar que alguien tan joven estuviera involucrado en un acto delictivo de esa magnitud, especialmente siendo madre de dos niños pequeños.
¿Qué medidas de seguridad se recomiendan tras un robo de vehículo?
Se recomienda siempre cerrar bien el vehículo y no dejar objetos de valor dentro. Es útil tener cámaras de seguridad en casa o en el lugar donde se estaciona el vehículo. Además, en caso de robo, es importante reportar el incidente a las autoridades lo más pronto posible para aumentar las posibilidades de recuperación.
