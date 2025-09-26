Del crucero a los tribunales: Mujer de Miami gana 344 mil dólares tras demandar a Carnival

Vídeos relacionados:

Un juez federal de Miami condenó a Carnival Corporation a pagar 344,051 dólares a Vivian Ruiz Rondón, una pasajera de 62 años que se lesionó gravemente al tropezar con un umbral mal instalado a bordo del crucero Carnival Celebration.

El fallo, emitido el 4 de septiembre por el juez Roy Altman en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida, responsabilizó a la compañía con sede en Doral por negligencia en el mantenimiento del buque.

Aunque la pasajera reclamaba inicialmente casi 14 millones de dólares, la indemnización final fue mucho menor, tras una drástica reducción durante el proceso: primero a 4,1 millones y, finalmente, a poco más de 344 mil.

Un defecto “no obvio”

El accidente ocurrió el 12 de mayo de 2023, cuando Rondón caminaba por el pasillo hacia su cabina. Su sandalia quedó atrapada en un hueco entre la alfombra y un umbral metálico de la cubierta 12, provocando una fuerte caída.

La investigación judicial determinó que el umbral había sido mal instalado, con un desnivel de 0,6 %, lo que generaba un borde irregular superior a 0,25 pulgadas, el máximo recomendado por los estándares de seguridad para superficies peatonales. No existía rampa ni señalización que advirtiera del riesgo.

El juez descartó que se tratara de una condición “abierta y obvia”, como defendió Carnival, y subrayó que ni pasajeros ni tripulación podían detectarlo a simple vista. De hecho, durante el juicio quedó demostrado que el problema se notaba solo al empujar carritos de servicio sobre el umbral, algunos de los cuales quedaban trabados.

Constructive notice: Carnival “debió saberlo”

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el juez rechazó la tesis de “aviso real” (actual notice), pero dio la razón a la pasajera bajo el principio de constructive notice: Carnival, explicó, debió haber sabido del defecto porque estaba presente desde la construcción del barco y persistió durante los seis meses previos al accidente.

El tribunal destacó que empleados de limpieza y oficiales de seguridad tenían la obligación de revisar y reportar irregularidades en los umbrales, pero no lo hicieron. Esa omisión contribuyó a que la situación no se corrigiera a tiempo.

Lesiones reconocidas y descartadas

El juez reconoció como consecuencia directa de la caída:

una fractura en el brazo derecho,

una dislocación del hombro derecho,

y desgarros parciales en dos tendones (subescapular e infraespinoso).

En cambio, desestimó las alegaciones sobre lesiones en la cabeza, rodilla, dedo y los desgarros completos de los tendones supraespinosos, que consideró crónicos y preexistentes. El tribunal incluso señaló que la pasajera había tenido problemas de hombro antes del crucero.

Compensación desglosada

La indemnización de 344.051,24 dólares se distribuyó de la siguiente manera:

29.051,24 dólares en gastos médicos pasados,

200.000 dólares en daños no económicos pasados (dolor, sufrimiento, limitaciones, angustia, etc.),

115.000 dólares en daños no económicos futuros.

El juez rechazó otorgar intereses previos al juicio, habituales en algunos casos marítimos, al considerar que los daños eran inciertos hasta el fallo. Tampoco concedió honorarios de abogados.

Reacciones y contexto

“Estamos considerando la sentencia, así como las opciones disponibles, para determinar los próximos pasos”, declaró Carnival en un comunicado enviado al Miami Herald.

El abogado de la demandante, John H. Hickey, calificó el fallo como una victoria clara en materia de responsabilidad, aunque lamentó que la compensación económica fuera menor a lo solicitado.

El caso es significativo porque la mayoría de las demandas contra compañías de cruceros no llegan a juicio. Según expertos en derecho marítimo, más del 90 % de las reclamaciones civiles se resuelven mediante acuerdos confidenciales, lo que hace que este veredicto tenga un valor especial como precedente público.

Para Vivian Ruiz Rondón, el viaje en el Carnival Celebration, que debía ser una experiencia relajante por el Caribe, terminó en una larga batalla legal. Su caso podría alentar a otros pasajeros lesionados a llevar sus denuncias hasta los tribunales, en lugar de aceptar acuerdos privados.

El caso Havana Docks contra Carnival y otras navieras

La compañía Carnival, junto con Royal Caribbean, Norwegian y MSC, enfrenta desde 2019 una de las demandas más sonadas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, presentada por Havana Docks Corporation, antigua concesionaria de los muelles del puerto de La Habana.

La empresa, dirigida por Mickael Behn, alega que las navieras se beneficiaron de propiedades confiscadas por el régimen cubano al operar viajes turísticos a la isla entre 2016 y 2019.

En diciembre de 2022, la jueza federal Beth Bloom dictaminó que las compañías habían incurrido en “actos de tráfico” y “turismo prohibido”, imponiéndoles una indemnización conjunta de 400 millones de dólares a favor de Havana Docks.

Sin embargo, en octubre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló ese fallo. La corte consideró que el derecho de concesión de Havana Docks había expirado en 2004, por lo que no existía un interés válido de propiedad durante el periodo en que los cruceros usaron las instalaciones.

La disputa, no obstante, no terminó ahí. En enero de 2025, el Undécimo Circuito suspendió la ejecución de su sentencia para dar tiempo a Havana Docks a solicitar la revisión del caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Si el alto tribunal acepta examinarlo, podría sentar un precedente clave sobre la aplicación de la Ley Helms-Burton a empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba.

Mientras tanto, las navieras han evitado el pago de la millonaria indemnización, pero continúan bajo la sombra de un litigio que combina intereses económicos, diplomáticos y políticos, y que sigue siendo seguido de cerca tanto en Estados Unidos como en Cuba.