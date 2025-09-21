Crucero más grande del mundo regresa a Miami horas después de zarpar: Una pelea se fue de control en la piscina

Vídeos relacionados:

El Wonder of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, tuvo que regresar inesperadamente a PortMiami apenas unas horas después de zarpar, tras una pelea entre pasajeros que se salió de control en la zona de la piscina infantil.

El altercado comenzó como una discusión verbal entre adultos y derivó rápidamente en un enfrentamiento físico, que dejó al menos dos personas lesionadas. De acuerdo con declaraciones oficiales recogidas por NBC Miami, el capitán del barco decidió regresar al puerto y activar el protocolo de emergencia tras evaluar la gravedad del incidente.

A su arribo a PortMiami, cerca de las 19:00 (hora local) del lunes 15 de septiembre, personal del cuerpo de rescate y bomberos de Miami-Dade ya se encontraba en el muelle para recibir a los heridos, quienes fueron trasladados al Jackson Memorial Hospital para recibir atención médica.

Fuentes locales indicaron que las lesiones fueron menores a moderadas, y que los heridos son dos adultos cuyos nombres y edades no han sido revelados por razones de privacidad médica.

Royal Caribbean emitió un comunicado asegurando que su equipo médico brindó atención inmediata a bordo, y que notificaron a las autoridades locales con las que están cooperando activamente en la investigación.

Hasta el momento, no se han presentado cargos legales y algunos pasajeros involucrados fueron escoltados fuera del barco tras el regreso a Miami, aunque no se ha especificado cuántos.

Testigos relataron momentos de tensión, con pasajeros corriendo hacia la piscina, personal acordonando la zona infantil, y un anuncio del capitán explicando que la decisión de volver obedecía a una emergencia médica.

El crucero tenía previsto un itinerario de cuatro noches hacia las Bahamas, con escalas en Coco Cay y Nassau, que se vio afectado parcialmente.

El Wonder of the Seas, de la línea Royal Caribbean, es una ciudad flotante con capacidad para más de 7,000 pasajeros. Aunque este tipo de incidentes no son comunes, las autoridades portuarias indicaron que la seguridad y el protocolo de emergencia funcionaron correctamente.

Incidentes recientes en cruceros con rutas por el Caribe

No es la primera vez que un crucero de gran escala enfrenta situaciones de caos o emergencia en rutas cercanas a Cuba o con salida desde Miami.

En los últimos dos años, varios incidentes a bordo han generado titulares, poniendo en foco la seguridad y el comportamiento de los pasajeros en alta mar.

En septiembre de 2023, un joven estadounidense de 19 años cayó al mar desde el Wonder of the Seas, el mismo crucero implicado en el reciente altercado, mientras navegaba cerca de la costa cubana.

A pesar de los esfuerzos conjuntos de las autoridades estadounidenses y cubanas, el joven nunca fue localizado. Su desaparición activó un operativo de búsqueda marítimo que se extendió durante varios días.

En noviembre de 2024, se filtraron imágenes de una violenta bronca a bordo del lujoso Icon of the Seas, otro gigante de Royal Caribbean, donde varios pasajeros protagonizaron una pelea en uno de los salones de fiesta.

Más recientemente, en agosto de 2025, un crucero con ruta entre Miami y el Caribe fue escenario de una pelea masiva en el buffet a causa de una bandeja de pollo frito. El incidente obligó a detener temporalmente las actividades del barco mientras se restablecía el orden.

Estos casos han reabierto el debate sobre los protocolos de seguridad a bordo, la sobrepoblación en embarcaciones de gran capacidad y la responsabilidad de las navieras ante conductas violentas de sus pasajeros.