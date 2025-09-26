“Cada comida es un te extraño”: Cubana en EE.UU. muestra el sacrificio de amar a un camionero

Una cubana radicada en Houston se ha vuelto viral en TikTok tras mostrar cómo prepara con esmero varias comidas para su esposo, que trabaja como camionero y pasa casi toda la semana en la carretera.

En el video, publicado en la cuenta @claudiarodriguez1624, la joven comparte el proceso de cocinar arroz blanco y arroz amarillo con maíz, filetes de atún y pescado, picadillo de pavo y filete de pollo, con el objetivo de variarle los sabores y evitar que tenga que comer en la calle durante sus jornadas de trabajo.

“Cada comida va bien pensada porque sé que allá afuera en la carretera no es fácil. Aunque no siempre puedo estar con él, esta es la forma de acompañarlo. Normalmente solo lo veo una o dos veces por semana, a veces ni entra a casa, solo pasa a dejarle comida y me vuelvo. Pero cada comida que preparo le estoy diciendo: te cuido, te extraño, te espero”, confesó la cubana.

La mujer explicó que desde que se mudaron de Miami a Houston ve con más frecuencia a su esposo, pues en Florida apenas coincidían una vez al mes. Ahora, aunque él trabaja largas jornadas al volante, ella lo apoya desde casa mientras cuida a la hija de ambos.

“Ser camionero para mí es un trabajo bien pagado, pero bien sacrificado. Aunque para alcanzar metas en la vida todo lleva sacrificio”, comentó en su video, que acumula miles de reacciones de usuarios que se sintieron identificados con su historia.

La publicación provocó una oleada de mensajes de apoyo, especialmente de personas que también tienen familiares camioneros y reconocen la dureza de este oficio en Estados Unidos.

