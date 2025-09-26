Cubana muestra el mal estado de habitación de este hotel de Varadero: "Por suerte tenía ventilador recargable"

Una cubana compartió en TikTok su experiencia durante una estancia en el hotel Grand Memories, ubicado en Varadero, y denunció el mal estado de la primera habitación que le asignaron.

Según relató en el video, al llegar les entregaron un cuarto con el aire acondicionado averiado, lo que obligó a la familia a soportar altas temperaturas hasta pasadas las 4:00 de la tarde.

“La suerte que yo había llevado un ventilador recargable, porque había muchísimo calor y los niños estaban súper incómodos”, contó.

Cuando finalmente les asignaron otra habitación, la mujer mostró varias deficiencias: el piso y el baño con agua acumulada, un mobiliario antiguo, manchas en el minibar y un equipamiento mínimo que apenas incluía “un pomo de agua”.

Aunque aclaró que la habitación “no estaba sucia”, sí la describió como “bastante destruida”. En contraste, destacó que el área de la piscina estaba “muy limpia y bonita”, aunque señaló que la atención de los trabajadores dejaba mucho que desear.

La publicación acumula cientos de comentarios de usuarios que reconocen haber vivido experiencias similares en instalaciones hoteleras cubanas.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre las malas experiencias en hoteles de Varadero