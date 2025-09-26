Cubana muestra el mal estado de habitación de este hotel de Varadero: "Por suerte tenía ventilador recargable"

Una cubana compartió en TikTok su experiencia durante una estancia en el hotel Grand Memories, ubicado en Varadero, y denunció el mal estado de la primera habitación que le asignaron.
Según relató en el video, al llegar les entregaron un cuarto con el aire acondicionado averiado, lo que obligó a la familia a soportar altas temperaturas hasta pasadas las 4:00 de la tarde.
“La suerte que yo había llevado un ventilador recargable, porque había muchísimo calor y los niños estaban súper incómodos”, contó.
Cuando finalmente les asignaron otra habitación, la mujer mostró varias deficiencias: el piso y el baño con agua acumulada, un mobiliario antiguo, manchas en el minibar y un equipamiento mínimo que apenas incluía “un pomo de agua”.
Aunque aclaró que la habitación “no estaba sucia”, sí la describió como “bastante destruida”. En contraste, destacó que el área de la piscina estaba “muy limpia y bonita”, aunque señaló que la atención de los trabajadores dejaba mucho que desear.
La publicación acumula cientos de comentarios de usuarios que reconocen haber vivido experiencias similares en instalaciones hoteleras cubanas.
Preguntas frecuentes sobre las malas experiencias en hoteles de Varadero
¿Qué problemas enfrentó la cubana en el hotel Grand Memories de Varadero?
La cubana enfrentó problemas de infraestructura en el hotel Grand Memories, incluyendo un aire acondicionado averiado en la primera habitación y deficiencias en la segunda, como agua acumulada en el baño, mobiliario antiguo y un minibar manchado. Aunque el área de la piscina estaba en buenas condiciones, la atención del personal fue deficiente.
¿Qué opinan otros turistas sobre las instalaciones hoteleras en Cuba?
Varios turistas han compartido experiencias similares en redes sociales, destacando deficiencias comunes en las instalaciones hoteleras de Cuba, como problemas de higiene, mantenimiento inadecuado, y atención deficiente por parte del personal. Además, muchos mencionan la brecha entre la imagen online de los hoteles y la realidad que encuentran al llegar.
¿Por qué está disminuyendo el turismo en Cuba, especialmente en Varadero?
El turismo en Cuba está disminuyendo debido a problemas estructurales, como apagones, precios elevados, deterioro urbano y malas condiciones en los hoteles. La baja calidad de los servicios y la escasez de alimentos también han llevado a la cancelación de reservas, afectando la ocupación hotelera y los ingresos del sector.
¿Qué recomiendan los turistas sobre visitar hoteles en Varadero?
Algunos turistas sugieren optar por otros destinos en lugar de Varadero, citando mejores servicios por precios similares en lugares como República Dominicana o México. Recomiendan investigar a fondo y considerar experiencias de otros viajeros antes de tomar una decisión.
