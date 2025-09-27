CiberCuba encuesta: Mayoría de los cubanos opinan que la muerte de Raúl Castro no traerá cambios

Vídeos relacionados:

Una encuesta de CiberCuba sobre el futuro del país, tras la muerte de Raúl Castro, arrojó que una mayoría de casi dos tercios de los votantes anticipa continuidad del régimen y solo una minoría cree posible una apertura política o social.

La consulta, publicada en la página de Facebook de nuestro medio preguntó a los usuarios: “¿Qué pasará en Cuba tras la muerte de Raúl Castro?”.

De los 2,698 votos contabilizados hasta el momento de redactar esta nota, el 63 % eligió la opción “Nada cambia, el sistema sigue igual”, lo que confirma una percepción de solidez en la estructura del régimen más allá de sus líderes históricos.

Captura de Facebook/CiberCuba

El 25 % se inclinó por “Reacomodo interno”, lo que sugiere que una parte de los encuestados prevé movimientos dentro de las élites, aunque sin repercusión significativa para la población.

Apenas el 9 % consideró que la desaparición de Castro podría generar “crisis y apertura”, mientras un 3 % se repartió en una cuarta opción no descrita en la publicación.

En conjunto, el 97 % de los votos se concentró en escenarios de inmovilidad o cambios superficiales, frente a un reducido sector que ve posible una apertura real.

La encuesta registró además 79 comentarios y 164 reacciones, reflejo de un debate activo pero dominado por el escepticismo respecto a transformaciones inmediatas en el sistema cubano.

Un reciente sondeo de CiberCuba mostró que el 83 % de los votantes consideró que el gobierno debería entregar el poder, debido a la incapacidad de resolver la crisis eléctrica.

La consulta, en la cual participaron casi 6,000 personas, preguntó qué deberían hacer las autoridades cubanas ante la ineficacia del sistema eléctrico y la respuesta fue contundente: 4,960 se decantó por entregar el poder porque son incapaces de resolver la crisis.

En días recientes, en un perfil de Facebook se amplificó sin pruebas ni credibilidad un rumor sobre la muerte de Castro, de 94 años.

El hermetismo del régimen genera un vacío que es llenado con especulaciones y bulos, especialmente en un contexto donde la muerte de figuras como Castro es asociada con posibles cambios políticos.

