CiberCuba encuesta: Mayoría de los cubanos opinan que la muerte de Raúl Castro no traerá cambios

Una encuesta de CiberCuba sobre el futuro del país, tras la muerte de Raúl Castro, arrojó que una mayoría de casi dos tercios de los votantes anticipa continuidad del régimen y solo una minoría cree posible una apertura política o social.
La consulta, publicada en la página de Facebook de nuestro medio preguntó a los usuarios: “¿Qué pasará en Cuba tras la muerte de Raúl Castro?”.
De los 2,698 votos contabilizados hasta el momento de redactar esta nota, el 63 % eligió la opción “Nada cambia, el sistema sigue igual”, lo que confirma una percepción de solidez en la estructura del régimen más allá de sus líderes históricos.
El 25 % se inclinó por “Reacomodo interno”, lo que sugiere que una parte de los encuestados prevé movimientos dentro de las élites, aunque sin repercusión significativa para la población.
Apenas el 9 % consideró que la desaparición de Castro podría generar “crisis y apertura”, mientras un 3 % se repartió en una cuarta opción no descrita en la publicación.
En conjunto, el 97 % de los votos se concentró en escenarios de inmovilidad o cambios superficiales, frente a un reducido sector que ve posible una apertura real.
La encuesta registró además 79 comentarios y 164 reacciones, reflejo de un debate activo pero dominado por el escepticismo respecto a transformaciones inmediatas en el sistema cubano.
Un reciente sondeo de CiberCuba mostró que el 83 % de los votantes consideró que el gobierno debería entregar el poder, debido a la incapacidad de resolver la crisis eléctrica.
La consulta, en la cual participaron casi 6,000 personas, preguntó qué deberían hacer las autoridades cubanas ante la ineficacia del sistema eléctrico y la respuesta fue contundente: 4,960 se decantó por entregar el poder porque son incapaces de resolver la crisis.
En días recientes, en un perfil de Facebook se amplificó sin pruebas ni credibilidad un rumor sobre la muerte de Castro, de 94 años.
El hermetismo del régimen genera un vacío que es llenado con especulaciones y bulos, especialmente en un contexto donde la muerte de figuras como Castro es asociada con posibles cambios políticos.
Preguntas frecuentes sobre la percepción de cambios en Cuba tras la muerte de Raúl Castro
¿Qué opinan los cubanos sobre el futuro de Cuba tras la muerte de Raúl Castro?
La mayoría de los cubanos cree que la muerte de Raúl Castro no traerá cambios significativos en el país. Según una encuesta de CiberCuba, el 63 % de los votantes piensa que el sistema seguirá igual, mientras que solo el 9 % cree que podría haber una crisis y apertura. Esto refleja un escepticismo generalizado sobre la posibilidad de transformaciones políticas o sociales inmediatas en Cuba.
¿Cómo perciben los cubanos la capacidad del gobierno para resolver la crisis eléctrica?
Una amplia mayoría de los cubanos desconfía de que el gobierno pueda resolver la crisis eléctrica. Un sondeo anterior de CiberCuba indicó que el 83 % de los participantes opinó que el gobierno debería entregar el poder debido a su incapacidad para gestionar la crisis energética. Esta percepción se suma a la frustración por las promesas incumplidas y los prolongados apagones que afectan al país.
¿Cuál es la situación de la crisis alimentaria en Cuba según los cubanos?
El 94 % de los cubanos no confía en que el gobierno resuelva la crisis alimentaria. Una encuesta del Food Monitor Program revela que la mayoría de los hogares cubanos cree que el gobierno no tiene interés o capacidad para mejorar la seguridad alimentaria, en un contexto de deterioro estructural y desconfianza hacia las instituciones estatales.
¿Qué medidas consideran los cubanos necesarias para mejorar la situación en el país?
Muchos cubanos consideran que se necesitan reformas estructurales y un cambio de poder para mejorar la situación en el país. Las encuestas y comentarios en redes sociales reflejan un sentir generalizado de que las soluciones improvisadas han fracasado y que solo un cambio en la conducción del país podría iniciar una reconstrucción efectiva.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.