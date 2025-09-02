Aduana de Cuba frustra salida de más de 4 mil tabacos sin declarar en La Habana

Vídeos relacionados:

La Aduana de Cuba frustró un intento de contrabando de la exorbitante cifra de más de 4,400 tabacos sueltos con anillas que iban a salir del país sin declarar por el aeropuerto internacional de La Habana.

El vicejefe primero de la Aduana General de la República, Wiliam Pérez González, informó en la red social X que los agentes detectaron la mercancía cuando se intentaba burlar el control aduanero, aunque no aclaró el número de personas que trataron de sacar ese volumen de tabacos.

De igual forma, el funcionario del régimen tampoco indicó en la escueta nota si los tabacos eran originales, aunque probablemente se trataba de falsificaciones que, no obstante, se venden bien fuera de Cuba.

Según explicó, el contrabando de este rubro reporta importantes ganancias en el mercado ilegal, por lo que se procedió a la denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Las autoridades reiteraron que se mantienen activas las medidas de control en las terminales aéreas para enfrentar estas operaciones ilegales y proteger los recursos del país.

En 2022, la aduana de Miami reportó un aumento de viajeros procedentes de Cuba que, en apenas tres semanas, denunciaron el decomiso de alcohol y tabaco adquiridos en la isla.

Un año después, las autoridades de Estados Unidos recordaron que los productos de alcohol y tabaco producidos por Cuba no eran permitidos en el equipaje para entrar al país y serían confiscados según las regulaciones vigentes en ese momento.

En los últimos días, la aduana cubana informó de varios intentos por introducir en el país droga escondida en varias formas. Uno de ellos se trató de ingresar cocaína utilizando como camuflaje paquetes de toallas húmedas, en lo que describen como una nueva táctica del narcotráfico.

De igual forma, se informó de un intento de introducir cocaína en el país utilizando latas de atún y la estructura de una maleta como escondite.

