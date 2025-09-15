Intentaban sacar miles de tabacos falsos de Cuba: Aduana frustra el contrabando en La Habana

Vídeos relacionados:
La Aduana General de la República frustró un intento de contrabando de más de 4,500 tabacos falsos en el aeropuerto internacional de La Habana.
Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la institución, informó en X que las vitolas estaban en cajas y habilitaciones de marcas reconocidas, en poder de dos pasajeros que pretendían sacarlos del país.
Tras comprobar que se trataba de mercancía falsificada, se realizó la denuncia a la policía y se amplía la investigación.
Pérez acompañó la denuncia pública con imágenes de los tabacos decomisados, además de decenas de anillas o anillos listos para colocarse en las piezas, lo que evidencia la magnitud del fraude.
El hecho ocurre menos de un mes después de que la Aduana interceptara otro contrabando en el mismo aeropuerto, cuando dos viajeros intentaban salir del país con 4,400 tabacos sin declarar.
Pérez informó en la red social X que los agentes detectaron la mercancía cuando se intentaba burlar el control aduanero, aunque no aclaró el número de personas que trataron de sacar ese volumen de tabacos.
De igual forma, el funcionario del régimen tampoco indicó en la escueta nota si los tabacos eran originales, aunque probablemente se trataba de falsificaciones que, no obstante, se venden bien fuera de Cuba.
Según explicó, el contrabando de este rubro reporta importantes ganancias en el mercado ilegal, por lo que se procedió a la denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Preguntas frecuentes sobre el contrabando de tabacos y la seguridad aduanera en Cuba
¿Cuántos tabacos falsos intentaron sacar de Cuba recientemente?
La Aduana General de la República de Cuba frustró un intento de contrabando de más de 4,500 tabacos falsos en el aeropuerto internacional de La Habana. Los tabacos estaban en cajas de marcas reconocidas y en poder de dos pasajeros que pretendían sacarlos del país.
¿Qué medidas está tomando la Aduana de Cuba para evitar el contrabando?
La Aduana de Cuba mantiene activas las medidas de control en las terminales aéreas para enfrentar operaciones ilegales y proteger los recursos del país. Esto incluye la detección de mercancías no declaradas y la colaboración con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para procesar los casos de contrabando.
¿Por qué el contrabando de tabacos falsos es rentable?
El contrabando de tabacos falsos reporta importantes ganancias en el mercado ilegal fuera de Cuba. Aunque se trate de falsificaciones, estos productos se venden bien en el extranjero, lo que motiva a los contrabandistas a intentar burlar los controles aduaneros.
¿Qué otros tipos de contrabando han sido detectados por la Aduana de Cuba?
La Aduana de Cuba ha detectado intentos de contrabando de drogas, oro y dinero no declarado en el aeropuerto de La Habana. Estos incidentes incluyen la ocultación de cocaína en productos de higiene y alimentos, lingotes de oro en equipajes, y grandes sumas de dinero en efectivo ocultas en dobles fondos de maletas.
