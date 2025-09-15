Intentaban sacar miles de tabacos falsos de Cuba: Aduana frustra el contrabando en La Habana

Vídeos relacionados:

La Aduana General de la República frustró un intento de contrabando de más de 4,500 tabacos falsos en el aeropuerto internacional de La Habana.

Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la institución, informó en X que las vitolas estaban en cajas y habilitaciones de marcas reconocidas, en poder de dos pasajeros que pretendían sacarlos del país.

Tras comprobar que se trataba de mercancía falsificada, se realizó la denuncia a la policía y se amplía la investigación.

Pérez acompañó la denuncia pública con imágenes de los tabacos decomisados, además de decenas de anillas o anillos listos para colocarse en las piezas, lo que evidencia la magnitud del fraude.

El hecho ocurre menos de un mes después de que la Aduana interceptara otro contrabando en el mismo aeropuerto, cuando dos viajeros intentaban salir del país con 4,400 tabacos sin declarar.

Pérez informó en la red social X que los agentes detectaron la mercancía cuando se intentaba burlar el control aduanero, aunque no aclaró el número de personas que trataron de sacar ese volumen de tabacos.

Lo más leído hoy:

De igual forma, el funcionario del régimen tampoco indicó en la escueta nota si los tabacos eran originales, aunque probablemente se trataba de falsificaciones que, no obstante, se venden bien fuera de Cuba.

Según explicó, el contrabando de este rubro reporta importantes ganancias en el mercado ilegal, por lo que se procedió a la denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Preguntas frecuentes sobre el contrabando de tabacos y la seguridad aduanera en Cuba