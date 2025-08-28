Alarma en La Habana: Tribunal Supremo advierte sobre auge de drogas sintéticas y endurece castigos

Vídeos relacionados:
El Tribunal Supremo Popular de Cuba lanzó una seria advertencia sobre el crecimiento del consumo y tráfico de drogas sintéticas en la isla, especialmente en La Habana, y aprobó un dictamen que endurece las sanciones penales para quienes tengan o distribuyan estas sustancias altamente tóxicas, publicado este jueves en la Gaceta Oficial extraordinaria número 52.
Los llamados cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como “el químico” o “los papelitos”, imitan a la marihuana, pero son hasta cien veces más potentes y con efectos devastadores para la salud.
Según expertos citados en la propia Gaceta Oficial, incluso en cantidades mínimas pueden provocar convulsiones, ataques cardíacos, psicosis e insuficiencia orgánica múltiple.
El Supremo aclaró que ya no será necesario que un acusado posea una libra (460 gramos) de droga para ser procesado bajo el artículo de “cantidades relativamente grandes” del Código Penal.
En el caso de los cannabinoides sintéticos, bastará demostrar, mediante peritajes en toxicología y criminalística, que la sustancia es de alta toxicidad, cuántas dosis podían derivarse de lo incautado y el potencial daño a la salud pública.
Para la tenencia ilícita, la calificación será bajo el Artículo 236 inciso a), con penas de uno a tres años de cárcel o multas de hasta mil cuotas, como ocurre con sustancias de la potencia de la cocaína.
Lo más leído hoy:
El endurecimiento legal se presenta como una respuesta a un fenómeno que desborda a las instituciones y que convierte a las drogas sintéticas en un problema de salud pública y seguridad nacional.
La droga que destruye cuerpos y barrios
Más allá de la letra de la ley, el drama se vive en las calles. Una joven cubana estremeció las redes sociales al mostrar su rostro marcado por el consumo de “el químico”, prueba de cómo estas drogas no solo quiebran la salud mental y física, sino también la vida cotidiana de familias enteras. Otro caso que movilizó a la opinión pública fue el de una modelo cubana adicta a estas sustancias, cuya lucha por sobrevivir desató una ola de solidaridad ciudadana que contrastó con la frialdad institucional.
En barrios de La Habana como Centro Habana, Playa y La Habana Vieja, operativos policiales han dejado decenas de detenidos, entre ellos familias completas dedicadas al negocio. El “químico” se vende en diminutos fragmentos de papel impregnados con spray, a bajo costo y de fácil acceso, lo que lo convierte en la droga preferida de muchos jóvenes en medio de la crisis económica.
Mientras tanto, el narcotráfico despliega métodos cada vez más sofisticados para entrar droga a Cuba. En las últimas semanas, la Aduana ha decomisado cocaína oculta en toallas húmedas, latas de atún, motores de agua, muñecos de Eleguá, gominolas y cajetillas de cigarro. Aun así, las autoridades insisten en que la isla mantiene una política de “tolerancia cero”.
Una realidad fuera de control
Pese a los discursos oficiales y a las penas ejemplarizantes, que han llegado hasta los 20 años de prisión por tráfico de estupefacientes, la expansión de estas sustancias demuestra que la estrategia gubernamental no basta.
En los barrios, la droga corre más rápido que las respuestas estatales. En las redes, las víctimas muestran los estragos de “el químico” sin filtros. Y en los tribunales, se intenta poner freno a un fenómeno que, más que jurídico, es social, con una Cuba golpeada por la crisis, donde la droga encuentra terreno fértil entre la desesperanza y la falta de futuro.
Preguntas frecuentes sobre el auge de las drogas sintéticas en Cuba
¿Qué medidas ha tomado el Tribunal Supremo de Cuba contra las drogas sintéticas?
El Tribunal Supremo Popular de Cuba ha endurecido las sanciones penales, aprobando el Dictamen 476, para quienes posean o distribuyan drogas sintéticas como los cannabinoides sintéticos, conocidos como "el químico". Estas medidas incluyen penas de uno a tres años de cárcel o multas de hasta mil cuotas, buscando frenar el creciente consumo y tráfico de estas sustancias en la isla.
¿Por qué son peligrosas las drogas sintéticas conocidas como "el químico" en Cuba?
Los cannabinoides sintéticos, o "el químico", son altamente peligrosos porque son hasta cien veces más potentes que la marihuana y pueden causar convulsiones, ataques cardíacos, psicosis e insuficiencia orgánica múltiple, incluso en cantidades mínimas. Su alta toxicidad y efecto adictivo hacen que sean una amenaza significativa para la salud pública en Cuba.
¿Cómo está afectando el consumo de drogas sintéticas a la sociedad cubana?
El consumo de drogas sintéticas en Cuba está destruyendo la salud física y mental de muchos jóvenes, descomponiendo estructuras familiares y sociales, y alimentando un problema de salud pública y seguridad nacional. Historias personales compartidas en redes sociales muestran el impacto devastador de estas sustancias en la vida de los consumidores y sus familias.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba en el control del tráfico de drogas sintéticas?
Cuba enfrenta un desafío significativo en el control del tráfico de drogas sintéticas debido a la sofisticación de los métodos de los narcotraficantes y la rápida expansión de estas sustancias en el país. A pesar de la política de "tolerancia cero" del régimen, la realidad es que la capacidad de respuesta institucional es insuficiente para detener el avance del problema.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.