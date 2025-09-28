Nueva era en Florida: Motorista circula con AK-47 sin infringir la ley

Un video que comenzó a circular en Instagram en las últimas horas se ha vuelto viral.

En las imágenes, se aprecia a un motorista conduciendo por una autopista de Florida con un rifle AK-47 colgado a la espalda, lo que ha provocado sorpresa y cuestionamientos sobre la pertinencia de portar un arma de este tipo en público.

La cuenta Miamiwelit señaló que la escena ocurrió en Miami, aunque no se especificó el lugar exacto.

Pese a que llamó la atención la decisión del motorista al exhibir un arma de guerra en plena vía, el hecho es que no estaba violando ninguna ley estatal vigente.

El AK-47 en la legislación estadounidense y de Florida

El arma en cuestión, de fabricación rusa, corresponde a la serie AK-47.

En Estados Unidos, las versiones totalmente automáticas están fuertemente restringidas desde 1986 y su transferencia a civiles es prácticamente imposible. Sin embargo, las versiones semiautomáticas, que disparan una bala por cada presión del gatillo, no tienen prohibición federal general.

En Florida, a diferencia de otros estados, la posesión y exhibición de rifles semiautomáticos tipo AK es legal.

Aunque en 2025 se han introducido proyectos de ley -como el SB 1338- para prohibir la venta y posesión de estas armas catalogadas como "armas de asalto", esas propuestas aún están en trámite legislativo y no han modificado el marco legal vigente.

El nuevo derecho al porte abierto en Florida

La viralidad del video coincide con la entrada en vigor, apenas este jueves, de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Primer Distrito, que declaró inconstitucional la prohibición del porte abierto en Florida.

Con el fallo, y con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, los ciudadanos pueden portar armas visibles en espacios públicos, salvo en lugares expresamente prohibidos como escuelas, tribunales, aeropuertos y propiedades privadas que lo restrinjan.

Durante un acto en la Universidad Internacional de Florida, DeSantis defendió la medida asegurando que no alterará la vida diaria de los floridanos.

"El cielo no se va a caer por el porte abierto", afirmó.

Reacciones y tensiones sociales

El episodio del motorista ha servido como ejemplo gráfico del alcance de la nueva normativa, provocando opiniones encontradas.

Para algunos defensores de la Segunda Enmienda, es una muestra de la libertad que deben tener los ciudadanos para portar armas.

Para otros representa un riesgo innecesario, pero habrán de resignarse ante lo que dictaminaron los tribunales.

Las fuerzas del orden, mientras tanto, enfrentan el desafío de ajustar sus protocolos.

Aunque portar armas abiertamente ya no es ilegal, hacerlo de forma amenazante o descuidada sigue siendo un delito. El fiscal general, James Uthmeier, advirtió que cualquier uso irresponsable del porte puede derivar en arrestos.

Impacto en la cultura armamentista de Florida

Florida, con más de 2,4 millones de licencias de porte oculto, ha sido históricamente uno de los estados con mayores restricciones al porte abierto.

La nueva etapa supone un cambio cultural y legal profundo, que alinea al estado con la mayoría del país.

Sin embargo, persisten las dudas sobre su impacto en la seguridad pública.

Los expertos señalan que la exhibición indiscriminada de armas sin capacitación adecuada podría aumentar riesgos en la vía pública, especialmente en un contexto donde los cursos de seguridad han registrado una caída del 64 % respecto al año anterior.

El motociclista con AK-47 se ha convertido en símbolo de esta nueva era en Florida, un recordatorio gráfico de cómo la legislación puede modificar de un día para otro la relación de los ciudadanos con las armas y con el espacio público.

