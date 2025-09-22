Trump revela su mayor diferencia con Charlie Kirk: "Yo sí los odio"

El presidente Donald Trump protagonizó uno de los momentos más tensos del multitudinario funeral de Charlie Kirk en Arizona, al contradecir abiertamente el legado del joven líder conservador que fue asesinado el 10 de septiembre en Utah.

Ante más de 73,000 asistentes reunidos en el State Farm Stadium, Trump subrayó en su discurso la vocación conciliadora de Kirk, a quien definió como "un misionero con un espíritu noble y un gran propósito" que no guardaba rencor hacia sus adversarios.

Sin embargo, el mandatario se apartó del guion para marcar distancia.

"Ahí es donde discrepé con Charlie. Yo odio a mi oponente", declaró sin titubeos. "Y no quiero lo mejor para él".

Aunque se disculpó con Erika Kirk, viuda del activista, reiteró que esa actitud es parte de su ADN y que difícilmente podría cambiarla.

"Puedes hablar conmigo y con todo el grupo, pero quizá me puedan convencer de que eso no está bien. Aun así, no soporto a mi oponente", insistió.

El contraste con Erika Kirk

Minutos antes, Erika Kirk había sorprendido al público al perdonar públicamente al asesino de su esposo, citando las palabras de Jesús en el Evangelio: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen".

Desde el escenario, la nueva directora ejecutiva de Turning Point America subrayó que la misión de Charlie fue salvar a las nuevas generaciones de "la ira, el resentimiento y el odio".

La contraposición entre el mensaje de reconciliación de la viuda y la declaración de odio de Trump marcó la jornada, dejando en evidencia el estilo combativo del mandatario frente al discurso que buscaba honrar la vida del joven dirigente.

Una ceremonia de Estado para el movimiento MAGA

El funeral reunió a la cúpula del movimiento conservador afín a Trump.

Hablaron el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de Gabinete Susie Wiles, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y Donald Trump Jr., entre otros.

La propia magnitud del evento, con medidas de seguridad extraordinarias, convirtió la ceremonia en un acto político además de religioso.

En paralelo, el Servicio Secreto detuvo a un hombre armado en las inmediaciones del estadio antes de que comenzara el servicio.

Un día antes, la fiscalía de Arizona presentó cargos contra Joshua Runkles, quien ingresó con una pistola y un cuchillo al recinto, alertando a las autoridades por su comportamiento sospechoso.

Violencia política y discurso de venganza

Kirk, cofundador de Turning Point USA y presentador del pódcast The Charlie Kirk Show, fue asesinado de un disparo en el cuello durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

El homicida, Tyler Robinson, de 22 años, fue capturado días después tras entregarse con ayuda de su familia.

Trump responsabilizó a la "izquierda radical" del crimen y calificó a Kirk de "mártir de la verdad y la libertad".

Además, exigió la pena de muerte tanto para el autor del asesinato del activista como para el responsable del crimen de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en Carolina del Norte.

El presidente recordó que Utah contempla la pena capital y urgió al gobernador a aplicarla en este caso. Su mensaje insistió en la idea de castigo ejemplar, en línea con su historial de reclamos de “mano dura” ante episodios de violencia.

Un clima político enrarecido

La muerte de Charlie Kirk se suma a otros asesinatos políticos recientes en Estados Unidos, como el de la expresidenta de la Cámara de Minnesota, Melissa Hortman, y el del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Estos hechos reflejan una escalada de violencia en un país donde la polarización se mezcla con discursos de odio cada vez más normalizados.

El propio Trump ha sobrevivido en el último año a dos intentos de magnicidio durante su campaña electoral, lo que alimenta su retórica de confrontación permanente.

Al marcar su "mayor diferencia" con Kirk, el mandatario no solo reveló su estilo personal, sino también la esencia de su gobierno: un poder basado en el enfrentamiento y en la demonización del adversario.

