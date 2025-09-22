Trump revela su mayor diferencia con Charlie Kirk: "Yo sí los odio"

El presidente Donald Trump protagonizó uno de los momentos más tensos del multitudinario funeral de Charlie Kirk en Arizona, al contradecir abiertamente el legado del joven líder conservador que fue asesinado el 10 de septiembre en Utah.
Ante más de 73,000 asistentes reunidos en el State Farm Stadium, Trump subrayó en su discurso la vocación conciliadora de Kirk, a quien definió como "un misionero con un espíritu noble y un gran propósito" que no guardaba rencor hacia sus adversarios.
Sin embargo, el mandatario se apartó del guion para marcar distancia.
"Ahí es donde discrepé con Charlie. Yo odio a mi oponente", declaró sin titubeos. "Y no quiero lo mejor para él".
Aunque se disculpó con Erika Kirk, viuda del activista, reiteró que esa actitud es parte de su ADN y que difícilmente podría cambiarla.
"Puedes hablar conmigo y con todo el grupo, pero quizá me puedan convencer de que eso no está bien. Aun así, no soporto a mi oponente", insistió.
Lo más leído hoy:
El contraste con Erika Kirk
Minutos antes, Erika Kirk había sorprendido al público al perdonar públicamente al asesino de su esposo, citando las palabras de Jesús en el Evangelio: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen".
Desde el escenario, la nueva directora ejecutiva de Turning Point America subrayó que la misión de Charlie fue salvar a las nuevas generaciones de "la ira, el resentimiento y el odio".
La contraposición entre el mensaje de reconciliación de la viuda y la declaración de odio de Trump marcó la jornada, dejando en evidencia el estilo combativo del mandatario frente al discurso que buscaba honrar la vida del joven dirigente.
Una ceremonia de Estado para el movimiento MAGA
El funeral reunió a la cúpula del movimiento conservador afín a Trump.
Hablaron el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de Gabinete Susie Wiles, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y Donald Trump Jr., entre otros.
La propia magnitud del evento, con medidas de seguridad extraordinarias, convirtió la ceremonia en un acto político además de religioso.
En paralelo, el Servicio Secreto detuvo a un hombre armado en las inmediaciones del estadio antes de que comenzara el servicio.
Un día antes, la fiscalía de Arizona presentó cargos contra Joshua Runkles, quien ingresó con una pistola y un cuchillo al recinto, alertando a las autoridades por su comportamiento sospechoso.
Violencia política y discurso de venganza
Kirk, cofundador de Turning Point USA y presentador del pódcast The Charlie Kirk Show, fue asesinado de un disparo en el cuello durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.
El homicida, Tyler Robinson, de 22 años, fue capturado días después tras entregarse con ayuda de su familia.
Trump responsabilizó a la "izquierda radical" del crimen y calificó a Kirk de "mártir de la verdad y la libertad".
Además, exigió la pena de muerte tanto para el autor del asesinato del activista como para el responsable del crimen de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en Carolina del Norte.
El presidente recordó que Utah contempla la pena capital y urgió al gobernador a aplicarla en este caso. Su mensaje insistió en la idea de castigo ejemplar, en línea con su historial de reclamos de “mano dura” ante episodios de violencia.
Un clima político enrarecido
La muerte de Charlie Kirk se suma a otros asesinatos políticos recientes en Estados Unidos, como el de la expresidenta de la Cámara de Minnesota, Melissa Hortman, y el del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.
Estos hechos reflejan una escalada de violencia en un país donde la polarización se mezcla con discursos de odio cada vez más normalizados.
El propio Trump ha sobrevivido en el último año a dos intentos de magnicidio durante su campaña electoral, lo que alimenta su retórica de confrontación permanente.
Al marcar su "mayor diferencia" con Kirk, el mandatario no solo reveló su estilo personal, sino también la esencia de su gobierno: un poder basado en el enfrentamiento y en la demonización del adversario.
Preguntas frecuentes sobre el funeral de Charlie Kirk y las declaraciones de Donald Trump
¿Cómo reaccionó Donald Trump durante el funeral de Charlie Kirk?
Donald Trump mostró una actitud combativa durante el funeral al declarar abiertamente que odiaba a sus oponentes, en contraste con el mensaje conciliador de Charlie Kirk. Esta declaración marcó una diferencia clara con el legado del joven líder conservador, a quien Trump describió como un "misionero con un espíritu noble y un gran propósito".
¿Cuál fue el mensaje de Erika Kirk en el funeral de su esposo?
Erika Kirk sorprendió al público al perdonar públicamente al asesino de su esposo, citando las palabras de Jesús: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Su mensaje subrayó la misión de Charlie de salvar a las nuevas generaciones de la ira, el resentimiento y el odio.
¿Qué medidas de seguridad se implementaron durante el funeral de Charlie Kirk?
La ceremonia contó con medidas de seguridad extraordinarias, incluyendo la detención de un hombre armado en las inmediaciones del estadio antes de que comenzara el servicio. Esto evidenció la tensión política y la necesidad de seguridad reforzada en eventos de gran magnitud como este funeral.
¿Cuál fue el impacto del asesinato de Charlie Kirk en el panorama político de EE.UU.?
El asesinato de Charlie Kirk generó una ola de condenas y reabrió el debate sobre la violencia política en Estados Unidos. Su muerte se suma a otros asesinatos políticos recientes y refleja una escalada de violencia en un país caracterizado por una creciente polarización y discursos de odio.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.