Entra en vigor el porte abierto de armas en Florida: ¿Qué significa y a quién beneficia?

El jueves entró en vigor en Florida el derecho de portar armas abiertamente en público, tras un fallo de la Corte de Apelaciones del Primer Distrito que declaró inconstitucional la prohibición estatal.
La medida, respaldada por el gobernador republicano Ron DeSantis, permitirá a los ciudadanos exhibir pistolas y revólveres en la vía pública, con algunas excepciones en escuelas, juzgados, aeropuertos y propiedades privadas.
Apoyo oficial y contexto histórico
El gobernador DeSantis defendió la decisión, asegurando que no representará un cambio significativo en la vida diaria de los floridanos.
Durante un evento en la Universidad Internacional de Florida, comparó la medida con la mayoría de los estados, incluidos aquellos gobernados por demócratas, y afirmó que "el cielo no se va a caer" por el porte abierto.
Según datos de Ammo, más del 35 % de la población de Florida posee un arma, y esta decisión alinea la legislación estatal con lo que ya se aplica en gran parte del país.
La prohibición hasta ahora vigente era una de las más estrictas, solo comparable con California, Connecticut e Illinois.
La sentencia se originó en el caso de un hombre detenido en 2022 por portar una pistola en público mientras transmitía en vivo en Internet. El tribunal falló que la ley estatal era incompatible con la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Limitaciones y zonas excluidas
Aunque la nueva norma permite la exhibición de armas en espacios públicos, no autoriza portar pistolas en propiedades privadas que lo prohíban, negocios, bares, aeropuertos, escuelas, tribunales y edificios gubernamentales.
La Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas y otros departamentos locales han recordado a la ciudadanía estas restricciones, mientras que los funcionarios del condado de Monroe han emitido guías internas para informar sobre la aplicación del fallo.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, subrayó que, aunque el porte abierto es ahora un derecho constitucional, portar un arma de manera amenazante o descuidada sigue siendo ilegal y puede derivar en arresto.
La implementación práctica aún genera dudas, pues algunos departamentos policiales aún revisan protocolos y requieren capacitación adicional para sus agentes.
Reacciones y debate público
La medida ha generado opiniones divididas.
Mientras algunos ciudadanos celebran el fallo como un fortalecimiento del derecho a la defensa personal, otros, como Alan Greenstein del sur del estado, expresan su rechazo: "No me gusta la idea, pero no puedo hacer nada al respecto. Eso es lo que dictaminaron los tribunales", dijo a Local 10.
El debate se extiende a la política estatal: aunque DeSantis promovió incentivos fiscales para la compra de armas libres de impuestos y una legislación que facilite portar pistolas en público, ciertos senadores republicanos y la Asociación de Alguaciles de Florida han mostrado reservas.
Además, la Legislatura podría verse obligada a aclarar detalles en una nueva ley para armonizar la normativa con las excepciones y los derechos constitucionales.
Impacto en la seguridad y en la cultura del arma
Expertos advierten que la implementación del porte abierto podría incrementar riesgos si no se acompaña de capacitación adecuada y normas claras.
Actualmente, Florida cuenta con cerca de 2,4 millones de licencias para portar armas ocultas, aunque la participación en cursos de seguridad ha disminuido un 64 % respecto al año anterior.
La nueva medida marca un cambio histórico, pues Florida pasa de ser uno de los pocos estados con restricciones casi absolutas al porte abierto a alinearse con la mayoría de Estados Unidos, donde esta práctica es habitual desde hace décadas.
El debate sobre seguridad, derechos individuales y control de armas continúa en todo el estado, con legisladores, autoridades y ciudadanos evaluando cómo convivir con esta apertura en la vida cotidiana.
