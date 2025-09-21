El dólar da un salto en el mercado informal de Cuba y abre un nuevo frente de presión

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este domingo 21 de septiembre con un movimiento significativo en el dólar estadounidense (USD), que se disparó hasta 425 pesos cubanos (CUP), cinco más que en la jornada anterior.

El euro (EUR) se mantiene en 480 CUP, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) retrocedió a 205 CUP tras haber cerrado el sábado en 210 CUP.

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 425 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 205 CUP

El dato más relevante del día es el salto del dólar, que rompe la inercia de estabilidad mostrada durante gran parte de la semana y alcanza un nuevo techo.

Evolución de la tasa de cambio

Después de varios días anclado en torno a los 420 CUP, la divisa estadounidense escala de golpe y se coloca en un nivel que no solo marca un récord reciente, sino que podría abrir la puerta a nuevas presiones en el mercado paralelo.

El euro, por su parte, mantiene la tendencia de récords alcanzada en los últimos días, consolidándose como la moneda más cara en la calle. Su estabilidad en 480 CUP refuerza la brecha respecto al dólar, que sigue siendo de 55 CUP, un diferencial inédito hasta hace pocas semanas.

La MLC muestra un comportamiento opuesto: tras haber repuntado con fuerza durante la semana y cerrar el viernes en 210 CUP, pierde cinco pesos y se sitúa en 205, un retroceso que podría responder a un ajuste en la demanda de divisas destinadas al consumo en las desabastecidas y mermadas tiendas estatales.

El repunte del dólar es especialmente significativo en un contexto donde los jubilados acaban de estrenar sus nuevas pensiones. La subida de cinco pesos en un solo día significa que quienes dependen del mercado negro para acceder a divisas ven encogerse aún más su poder adquisitivo.

Cada escalón que sube el dólar equivale a un nuevo golpe a la ya frágil economía doméstica, en un país donde los precios de la canasta básica superan de largo los 30,000 CUP mensuales.

El inicio de esta semana marcará si el salto del dólar fue un movimiento puntual o el comienzo de una nueva tendencia alcista en el mercado informal cubano.

Un mes de ascenso sostenido del dólar

El salto del dólar a 425 CUP este domingo no es un hecho aislado, sino el resultado de una tendencia alcista que se ha consolidado durante el último mes.

El gráfico del mercado informal muestra que, desde finales de agosto, la divisa estadounidense pasó de cotizar en torno a 405 CUP a superar hoy la barrera de los 425 CUP, lo que supone una apreciación de 20 pesos en apenas cuatro semanas.

Durante la primera quincena de septiembre, el dólar se movió de forma gradual, con incrementos de uno o dos pesos que lo llevaron hasta los 420 CUP. Esa estabilidad relativa dio paso, en la segunda mitad del mes, a un repunte más brusco que culmina en el nuevo techo alcanzado este fin de semana.

El comportamiento mensual revela dos dinámicas clave: la resistencia del dólar a bajar de los 410 CUP, que funcionó como suelo durante varios días, y la incapacidad del peso cubano para sostenerse frente a la presión de la demanda, lo que abrió espacio para que la divisa estadounidense rompiera niveles psicológicos y alcanzara los 425 CUP.

Si se mantiene este ritmo, el dólar podría cerrar septiembre en torno a los 430 CUP, confirmando una tendencia que erosiona aún más el poder adquisitivo de salarios y pensiones, y exacerba los temores de una población que mayoritariamente percibe que el billete verde superará los 500 CUP para finales de año.

Para los cubanos, cada escalón en el ascenso del dólar estadounidense significa un golpe directo al costo de vida, en una economía donde gran parte de los productos esenciales dependen de divisas con las que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no paga a los trabajadores.