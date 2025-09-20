Así amanece el mercado informal de divisas en Cuba este fin de semana

Vídeos relacionados:

El mercado informal de divisas en Cuba abrió este sábado 20 de septiembre de 2025 sin variaciones respecto a la jornada anterior.

El dólar estadounidense (USD) se mantiene en 420 pesos cubanos (CUP), el euro (EUR) conserva su récord de 480 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) repite en 210 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 20 Septiembre, 2025 - 07:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 420 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 210 CUP

La estabilidad de este fin de semana llega después de una semana marcada por la volatilidad de la MLC y el ascenso sostenido del euro, que se consolidó como la divisa más cara en el mercado paralelo.

El dólar, en cambio, mostró escasas oscilaciones y lleva ya varios días anclado en torno a los 420 CUP, un nivel que parece haberse convertido en su referencia inmediata.

El euro, que desde principios de septiembre ha marcado una tendencia ascendente, alcanzó el jueves los 480 CUP, situándose casi 60 CUP por encima del dólar y reforzando su papel como indicador de la pérdida de valor del peso cubano.

La MLC, por su parte, experimentó un repunte de 10 CUP a lo largo de la semana, tras haber caído momentáneamente a 200, y se afianza ahora en 210 CUP.

Aunque la jornada de este sábado muestra calma, los analistas coinciden en que se trata de una pausa temporal en un mercado caracterizado por la inestabilidad.

La fragilidad del peso cubano y la creciente demanda de divisas apuntan a que nuevas tensiones podrían reanudarse en los próximos días, confirmando que la aparente tranquilidad no es sinónimo de estabilidad real.