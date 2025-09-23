El dólar vuelve a subir en Cuba y alcanza un nuevo máximo en el mercado informal

El mercado informal de divisas en Cuba abrió este martes 23 de septiembre con un nuevo movimiento al alza en el dólar estadounidense (USD), que se cotiza en 427 pesos cubanos (CUP), dos más que en la jornada anterior.

El euro (EUR) se mantiene en 485 CUP, tras haber alcanzado un nuevo récord el lunes, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) retrocede a 205 CUP, después de situarse en 209 el inicio de la semana.

El avance del dólar refuerza la tendencia ascendente que ha marcado la divisa en los últimos días. Tras permanecer estable en torno a los 420 CUP durante buena parte de septiembre, el billete verde rompió esa barrera el pasado domingo y ya acumula un incremento de siete pesos en apenas tres jornadas.

El nuevo techo de 427 CUP confirma que el peso cubano sigue perdiendo valor y que la demanda de dólares se mantiene fuerte en el mercado paralelo.

El euro, en cambio, conserva la cota alcanzada el lunes con 485 CUP, ampliando su distancia respecto al dólar en casi 60 CUP. La divisa europea se consolida como la más cara y la más dinámica del mercado, tras ganar 20 CUP en lo que va de mes.

La MLC refleja la volatilidad del mercado. Después de haber alcanzado los 210 CUP la semana pasada y estabilizarse en 209 al inicio de la presente, ahora cae a 205 CUP, borrando parte del terreno ganado en las jornadas previas.

Este nuevo incremento del dólar se produce en un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo de los cubanos. Con pensiones mínimas de 4,000 CUP, un jubilado apenas puede acceder hoy a 9.3 dólares en el mercado informal, lo que evidencia la precariedad de un ingreso que, en términos reales, se devalúa día tras día.

El alza del dólar confirma que la calma relativa de las últimas semanas ha quedado atrás y que el mercado informal entra en una fase de mayor presión, con divisas que siguen marcando récords y un peso cubano cada vez más debilitado.