El euro marca un nuevo récord en el mercado informal de divisas en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba abrió este lunes 22 de septiembre con un nuevo movimiento histórico: el euro (EUR) alcanzó los 485 pesos cubanos (CUP), su valor más alto hasta la fecha, consolidando la tendencia alcista que ha mantenido desde principios de mes.

El dólar estadounidense (USD) se mantiene en 425 CUP, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) se situó en 209 CUP, tras retroceder levemente desde los 210 del fin de semana.

El ascenso del euro en la última semana ha sido constante, con una ganancia de 10 CUP frente al peso cubano en apenas cinco días. La divisa europea, que ya había logrado distanciarse del dólar desde la primera quincena de septiembre, refuerza ahora esa brecha en 60 CUP, un diferencial que subraya la debilidad del peso cubano y el atractivo del euro en el mercado negro.

Evolución de la tasa de cambio

El dólar, por su parte, se mantiene en el nuevo nivel alcanzado el domingo, cuando dio un salto hasta los 425 CUP tras varios días de estabilidad en torno a los 420. Aunque la divisa estadounidense muestra fortaleza, es el euro el que marca el pulso del mercado y sigue registrando récords.

La MLC refleja un comportamiento más volátil: tras repuntar hasta 210 CUP a finales de la semana pasada, retrocede un punto y se estabiliza en 209, un nivel que confirma su recuperación respecto al inicio del mes, cuando llegó a caer a 193 CUP.

El nuevo récord del euro amplifica la crisis del poder adquisitivo en la isla. Con pensiones mínimas fijadas en 4,000 CUP, un jubilado apenas puede acceder hoy a 8.2 euros en el mercado informal, lo que ilustra la precariedad de un sector que ya de por sí es uno de los más castigados.

El comportamiento de este lunes confirma que, lejos de estabilizarse, el mercado informal de divisas en Cuba se mueve en una espiral ascendente que continúa empujando hacia abajo la moneda nacional y con ella, la calidad de vida de millones de familias.