Díaz y Alayo confirman su grandeza con una plata histórica en el Élite 16 de Río de Janeiro

La dupla cubana de Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz volvió a desafiar a la realeza del voleibol de playa en Brasil y se subió al podio en uno de los torneos más exigentes del circuito de la disciplina.

En Río de Janeiro, donde se respira este deporte en cada palmo de arena, Alayo y Díaz conquistaron la medalla de plata en el Élite 16 del Pro Tour Mundial 2025, una de las paradas más competitivas del año.

Con un juego sólido, confianza a prueba de gigantes y una capacidad admirable para crecer en los momentos decisivos, los antillanos tuvieron una actuación consistente desde el arranque: cinco triunfos en siete presentaciones, incluyendo una victoria histórica ante los número uno del mundo, los noruegos Anders Mol y Christian Sørum, campeones olímpicos y referentes indiscutibles de la disciplina.

Ese triunfo, logrado en cuartos de final tras remontar un marcador adverso (14-19 en el segundo set), demostró que los cubanos no llegaron a Brasil a participar, sino a competir de tú a tú con la élite.

De semifinales épicas a una final digna de grandesEn semifinales, Díaz y Alayo vencieron a los neerlandeses Stefan Boermans y Yorick De Groot en un dramático 2-1 (15-21, 21-18, 19-17), en un partido que exigió concentración máxima y temple en los puntos clave. Con su bloqueo preciso y un servicio efectivo, los caribeños supieron revertir la desventaja inicial y meterse en la gran final.

Allí los esperaban Cherif Younousse y Ahmed Tijan, medallistas olímpicos y una de las duplas más sólidas del circuito. El duelo se extendió al tie-break, en el que los cataríes finalmente se impusieron 2-1 (21-14, 17-21, 18-16), no sin antes verse exigidos por una dupla cubana que mostró garra, estrategia y un altísimo nivel competitivo, según el sitio JIT.

Una temporada de confirmación

La medalla de plata en Río, resaltada por la página especializada CubanSp1ke en Facebook, tiene un peso especial: llega en un tramo clave de la temporada, a menos de dos meses del Campeonato Mundial, cuando todas las principales duplas están en plenitud competitiva.

Para los alumnos de Francisco Álvarez Cutiño, este resultado no es una sorpresa aislada, sino parte de un recorrido ascendente que incluye un título en Quintana Roo (México) y buenas actuaciones en plazas exigentes como Yucatán, Saquarema, Hamburgo y Gstaad, sin obviar los títulos en territorio de Rusia.

Díaz y Alayo no solo han vuelto a subir al podio, sino que han confirmado que Cuba posee una dupla capaz de plantarle cara a las potencias. Su disciplina táctica, mejora técnica y mentalidad ganadora los han llevado a consolidarse como una de las parejas revelación del circuito mundial 2025.

