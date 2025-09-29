¿Quién es Giselle Rosales, la cubana proclamada Miss Ecuador 2025?

Vídeos relacionados:

La cubana Giselle Rosales se alzó en agosto con el certamen Miss Ecuador 2025 y su caso ha levantado opiniones encontradas en el país sudamericano.

La cubana, que llegó desde los 7 años a Ecuador, recibió el pasado 17 de septiembre la ciudadanía ecuatoriana por decreto presidencial y podrá representar a ese país el concurso Miss International 2026, informaron medios locales.

Esta joven de 21 años la flamante Miss Ecuador 2025, Gisselle Rosales, coronada la noche del 16 de agosto, vive desde los 7 en la ciudad de San Antonio de Machala, a donde emigró desde Cuba con sus tíos y su madre.

La cubana, según la reseña del medio local Primicias, participó desde pequeña en concursos de belleza

Ya de adolescente ganó el Fashion Weekend Ecuador y comenzó una carrera en el modelaje, la pasarela y los torneos de belleza.

La cubana1,69 de estatura y ojos verdes se alzó en 2022 en el concurso para elegir a la Reina de Machala

Rosales tiene estudios de Psicología y Educación y tras el dictamen otorgado por Daniel Noboa representará a Ecuador en el concurso Miss International, en Tokio.

“En ningún momento de mi vida he dicho que nací en Ecuador. Porque no es cierto y, ¿para qué mentir?... Vivo aquí desde que tengo 7 años, y tengo actualmente 21”, dijo Rosales a otro medio ecuatoriano en relación con la polémica que siempre ha acompañado sus éxitos.

Rosales ha confesado que llegó a Ecuador como muchos cubanos buscando “una vida mejor, un trabajo mejor, porque no es un secreto para nadie las dificultades que se viven en ciertos países”.

