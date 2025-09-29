La cruda realidad de Cuba: "Un médico salva vidas pero necesita que su familia de afuera le mande remesas"

Una joven cubana ha vuelto a sacudir las redes sociales con una reflexión contundente sobre las desigualdades y distorsiones económicas que marcan la vida cotidiana en Cuba. En su video, publicado en TikTok, la usuaria @sarai.jun describe con crudeza cómo la inversión de valores ha degradado el rol de quienes estudian, trabajan o sirven al país.

“Cuba, país donde el universitario es una mierda y la jinetera tiene más dinero que el doctor”, afirma al inicio de su mensaje. En su testimonio, señala las consecuencias de una economía donde los profesionales cualificados viven en precariedad mientras otros sectores, como el turismo o el comercio privado, concentran privilegios.

Critica, por ejemplo, que “un maestro que estudió no tiene ni para comprar suficiente comida para todo el mes”, y contrasta esta situación con quienes poseen negocios privados: “El que tiene una mipyme vive como un rey y un abogado como miserable”.

Más adelante, la joven continúa su diagnóstico: “Cuba, país donde un ingeniero con años de estudio cobra menos que el que alquila un cuarto para turistas”, y añade: “Un país donde un maestro forma generaciones enteras pero no puede darse el lujo de llevarse a sus hijos a comer afuera”.

También cuestiona el trato a los jubilados en la isla: “Un jubilado que entregó toda su vida al trabajo recibe una pensión que no alcanza ni para comprar un cartón de huevos”, y hace énfasis en la imposibilidad de progresar: “Un asalariado normal no puede darse el lujo de ahorrar para montar un simple negocio, sino que vive pensando qué puede comer el día de mañana y sin poder soñar en un futuro digno”.

En otra parte del video, se dirige directamente a los artistas que ofrecieron declaraciones optimistas sobre la realidad del país: “Entonces señora, usted es una artista reconocida, dale un respeto. La cabeza no solo existe para llevarse pelos sino también para hablar coherentemente”. Y remata: “¿A quién usted engaña? Porque me parece que al pueblo cubano no”.

Sus palabras han conectado con el sentir de muchos usuarios dentro y fuera de la isla, que reaccionaron con mensajes de respaldo y frustración compartida. “Aquí una gogosera tiene más que una doctora”, comentó un usuario. Otro resumió el sentir colectivo: “Este es el video que tienen que hacer viral, pero no les importa. Y se llenan la boca de decir patria y vida”. Un tercer internauta señaló: “La realidad es que los intelectuales somos los que menos ganamos porque con hambre y necesidad no hay unión y menos se puede pensar en cómo cambiar la situación”.

Otros mensajes apuntan a la dureza del día a día: “Cuba es el país donde se huye del régimen y al año y un día vuelves, según ellos, a pasarla bien y gozar”. “País donde te dicen que la universidad es para revolucionarios y si piensas diferente no tienes derecho a nada”, añadió otro usuario. También hubo quien afirmó: “Así mismo, Cuba es un Estado fallido”.

Algunos comentarios celebraron la claridad del discurso: “Palabras sabias y exactas”, escribió un seguidor, mientras otro expresó: “Tan cierto todo que se me acaban las manos para aplaudir”. “Siempre con tu comentario certero, siempre tan digna, siempre tan cubana”, opinó otro usuario. “Bendiciones linda, como siempre diciendo la verdad”, dijo uno más. “Me encanta tu contenido y tu forma de hablar, muy fina y muy directa”, señaló otro comentario desde Montreal. “Te doy 100 de 100”, resumió alguien más.

La joven también denuncia que en Cuba “un médico salva vidas pero necesita que su familia de afuera le mande remesas para comprarse un par de zapatos”. Expone cómo esa dependencia se repite entre jubilados, asalariados e incluso padres de familia, incapaces de llevar a sus hijos a comer fuera o de proyectarse un futuro más allá del día a día: “Un asalariado normal no puede darse el lujo de ahorrar para montar un simple negocio, sino que vive pensando qué puede comer el día de mañana”.

La publicación incluye un fragmento de una reciente entrevista del canal La Familia Cubana, donde la actriz Maikel Amelia defiende que “Cuba es un país seguro”, aunque luego matiza que “ya no es tan seguro como antes”. Durante la misma conversación, Alejandro Cuervo comentó que “hacemos colaboraciones, a veces una agencia te paga el pasaje”, en referencia a los viajes que realiza. Estas declaraciones fueron interpretadas por parte del público como una desconexión con la realidad del cubano promedio, lo que alimentó aún más las reacciones al video.

Entre los comentarios destacados, un internauta escribió: “Los universitarios estudiamos un promedio de 17 a 18 años solo para graduarnos (...), y somos los que menos ganamos. Con hambre y necesidad no hay unión ni se puede pensar en cómo cambiar la situación”. Otra persona opinó: “Triste realidad del pueblo cubano”, mientras alguien más resumió: “La dura realidad”.

En junio, la misma joven envió un mensaje directo al gobernante Miguel Díaz-Canel tras los prolongados apagones en la isla, cuestionando la falta de empatía del régimen y advirtiendo sobre las consecuencias de seguir ignorando al pueblo. En aquella ocasión, dijo: “Tú estás sembrando dolor, y eso se paga”.

Su nuevo video no solo refleja frustración, sino una radiografía social de un país donde, según sus palabras, “un jubilado que entregó toda su vida al trabajo recibe una pensión que no alcanza ni para comprar un cartón de huevos”.

