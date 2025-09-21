Ulises Toirac compone canción de esperanza para Cuba: "Volverá a brillar"

El humorista cubano Ulises Toirac sorprendió a sus seguidores con la publicación de una canción titulada "Las luces van a volver a brillar", una pieza que, más allá de su aparente sencillez, refleja en clave metafórica el cansancio, la tristeza y el hastío acumulado por los cubanos tras años de crisis sin salida.

La obra, compartida en Facebook y con más de 19 mil reproducciones, emplea modulaciones de inteligencia artificial basadas en las voces del grupo irlandés The Corrs.

Según explicó el propio Toirac, las voces que se escuchan en el tema son recreaciones de las hermanas Andrea y Sharon, integrantes de la agrupación.

Una metáfora de la oscuridad en Cuba

La letra se mueve entre la desesperanza y el anhelo de un futuro distinto.

Habla de un país donde "nada tiene sentido" y donde "la juventud se perdió", pero al mismo tiempo insiste en que "las luces van a volver a brillar".

Esa dualidad conecta con el sentir de una población que, en medio de apagones interminables, colas sin fin, carencias y represión, ha perdido casi toda fe en que algo pueda mejorar.

En frases como "te asfixia despertar" o "sientes te van a atrapar", muchos ven un retrato de la vida cotidiana bajo un sistema que cierra puertas y ahoga ilusiones.

Y aunque el estribillo intenta levantar el ánimo con la promesa de que "la vida va a despegar si luchas hasta el final", la recepción del público deja claro que la canción toca una herida abierta.

Ecos de emoción y desaliento

Los comentarios al post de Toirac son un termómetro de cómo resuena el tema en la gente común.

Una jubilada confesó que, aunque la canción le parece bella, siente que por su edad no llegará a ver a Cuba "brillar" de nuevo.

Una habanera escribió que la letra está "llena de sentimiento y tristeza, así está nuestra Cuba sin esperanzas de un mañana".

Otros reaccionaron con ironía frente a la realidad inmediata.

Un graduado de la UCI comentó: "La canción preciosa, pero con las termoeléctricas bien jodidas nos vamos a tardar en ver esas luces".

Y otra usuaria lanzó una frase cuyo significado resonó en muchos de los mensajes: "Que brillen las luces y se apaguen quienes hacen la oscuridad en Cuba".

Entre la nostalgia y el deseo de cambio

No pocos internautas confesaron haber llorado al escuchar la canción, que no escapa a la realidad que marca hoy la vida en la Isla: una mezcla de resignación y deseo de esperanza en un contexto que se deteriora a diario.

Con "Las luces van a volver a brillar", Ulises Toirac ha puesto en palabras y acordes el sentimiento de un país entero: el de un pueblo que se sabe atrapado en la oscuridad, que duda de que haya futuro, pero que todavía necesita aferrarse a la idea de que un día, de algún modo, las luces volverán.

