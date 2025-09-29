Vídeos relacionados:

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo sorprendió a sus seguidores este fin de semana al anunciar que ha decidido detener la apertura de su nuevo local de Doping Pizzas, su emprendimiento gastronómico en La Habana, debido a la falta de un equipo profesional que garantice un servicio de calidad. “Hasta que @dopingpizzas no tenga un equipo profesional… no se va a abrir el local nuevo”, afirmó el artista en una historia compartida en su cuenta de Instagram.

Yomil tenía previsto inaugurar el local el próximo 9 de octubre, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños, pero su decisión de priorizar la calidad del servicio lo llevó a postergar indefinidamente la apertura. La noticia llega a finales de septiembre, después de que en enero de este año anunciase que estaba trabajando en preparar el local.

Según explicó, ya ha cumplido con las etapas más difíciles del proceso: inversión, ideas, diseño del local y viajes al extranjero para adquirir insumos. Sin embargo, el verdadero obstáculo está en la búsqueda de personal capacitado. “Para mí, lo más difícil de un negocio en Cuba es encontrar un personal capacitado para competir y brindar un servicio de primer nivel”, expresó el artista.

En sus palabras, Yomil dejó claro que no está dispuesto a sacrificar la imagen de su marca ni la experiencia del cliente solo por abrir el negocio en una fecha simbólica. “Tengo que valorar mi esfuerzo, sacrificio y prestigio por encima de todos”, escribió, dejando ver la seriedad con la que asume su rol como empresario en un país donde las condiciones para emprender suelen ser complejas.

Captura de Instagram / Yomil

El nuevo local de Doping Pizzas ha sido objeto de expectativa desde que el propio Yomil comenzara a compartir avances de la remodelación en redes sociales. Con un diseño moderno, iluminación LED y un estilo urbano atractivo, el salón prometía convertirse en un punto de encuentro para los habaneros que buscan una experiencia diferente al comer pizza.

Lo más leído hoy:

Doping Pizzas fue lanzado oficialmente en enero de 2023 como una propuesta alternativa dentro del mercado gastronómico cubano. Desde entonces, ha ganado visibilidad gracias al impulso del artista, que ha apostado por ofrecer un producto con sello propio. La apertura del salón en La Habana sería el siguiente paso en la consolidación de su marca, pero ahora queda en suspenso hasta lograr conformar el equipo adecuado.

Preguntas Frecuentes sobre el negocio de Yomil en La Habana