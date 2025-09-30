Liberan por error en Miami a hombre condenado a cadena perpetua por la muerte de dos cubanos

Vídeos relacionados:

La comunidad de Miami-Dade está en estado de alerta tras la inesperada liberación de James Edward Daniels, un recluso condenado a cadena perpetua por el secuestro, tortura y asesinato de dos camioneros cubanos en 2020.

El hecho, que se ha atribuido a un “error de procedimiento”, ha provocado duras críticas contra el sistema penitenciario local y un operativo de búsqueda que involucra a autoridades federales.

Ficha relativa al reo liberado por error (Fuente: Miami-Dade Corrections)

El crimen que estremeció Opa-locka

El 5 de diciembre de 2020, los cuerpos de los cubanos Osmar Oliva (50 años), y Johan González Quesada (26), fueron hallados en el patio de una casa abandonada en la calle 1801 Rutland Street, en Opa-locka, con signos evidentes de tortura y múltiples heridas de bala.

Los dos camioneros cubanos asesinados en 2020 (Fuente: Miami-Dade Corrections)

Una tercera víctima sobrevivió al ataque.

Según se dio a conocer entonces, las tres víctimas fueron secuestradas en un parque de camiones, atadas y torturadas durante horas dentro de un camión.

Luego, dos de ellas fueron ejecutadas de un disparo en la cabeza, y los cuerpos abandonados.

Los agresores, entre ellos Daniels, también robaron drogas y joyas.

La cadena perpetua y el perfil de Daniels

James Edward Daniels (alias “45”) fue encontrado culpable en diciembre de 2024 junto a Frederick Eugene Rudolph y condenado a cadena perpetua.

Herbert Barr, otro implicado, se declaró culpable en noviembre pasado y recibió una sentencia de 12 años y medio.

Tras su condena, Daniels cumplía sentencia en una prisión federal en Lake City, Florida, hasta que fue trasladado a Miami-Dade para enfrentar cargos locales adicionales, según explicó CBS News.

El error que lo dejó libre

El sábado 27 de septiembre de 2025, Daniels fue liberado del Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) debido a un “error de procedimiento”, según informó en un comunicado -citado por la prensa local- el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade.

“El recluso James Daniels fue liberado de TGK debido a un error procesal. Nuestra prioridad es asegurar su pronta captura y su retorno a la custodia”, dijo el departamento en la declaración oficial.

“Se está llevando a cabo una investigación completa de Asuntos Internos para revisar las circunstancias de este incidente y cualquier posible incumplimiento de las políticas del departamento”, añade el documento.

Este error no solo ha generado alarma, sino también cuestionamientos graves sobre el funcionamiento del sistema carcelario.

Según CBS News, los Alguaciles Federales no fueron notificados de la liberación hasta un día después, lo que retrasó el inicio del operativo de búsqueda.

Testimonios desde la comunidad: Indignación y miedo

Vecinos del barrio donde ocurrió el doble asesinato expresaron su horror al saber que Daniels está nuevamente en libertad.

Una mujer entrevistada por Univisión, que presenció el despliegue policial aquel 5 de diciembre de 2020, declaró:

“Es increíble como pueden dejar a un hombre suelto, por error, que ha matado gente, afuera otra vez en nuestra ciudad, es increíble, estoy en shock”.

“Rapidito la policía vino, cerraron el bloque entero, montó un SWAT team, investigaciones, detectives, todos llegaron y cerraron, y vino el rescue. Esto es una angustia, tremenda equivocación con el sistema de nosotros… esto es negligencia”, añadió.

Desde el punto de vista de expertos en seguridad, el caso también ha provocado severas críticas.

El exoficial de policía Wayne Black, entrevistado por Local 10, cuestionó: “¿Cómo pueden liberar a este tipo condenado por asesinato? Pura negligencia”.

Y agregó: “También me preocupan las personas que testificaron en su contra. Me pregunto si estamos haciendo lo correcto al protegerlos ahora hasta que lo detengan”.

Daniels, ahora un fugitivo armado y extremadamente peligroso

Todos los informes coinciden en que Daniels es considerado armado y extremadamente peligroso.

Las autoridades han emitido volantes con su imagen y han desplegado operativos coordinados por agencias locales, estatales y federales.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade está trabajando junto al FBI para lograr su pronta recaptura.

“La principal prioridad del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de Miami-Dade es asegurar su rápida detención y su regreso seguro a la custodia”, reiteró el portavoz Juan Diasgranados, citado por Telemundo 51.

Las autoridades ofrecen una recompensa de $5,000 por información que conduzca a su captura. Se puede contactar de forma anónima con:

Crime Stoppers del Condado de Miami-Dade: 305-471-8477.

Oficina del Sheriff de Miami-Dade: 305-471-2400.

Conclusión: Preguntas urgentes, respuestas pendientes

Mientras la búsqueda de James Daniels continúa, el incidente ha revelado serias fallas en los protocolos de custodia y transferencia de reclusos peligrosos.

La liberación accidental de un convicto por asesinato múltiple no es solo un fallo administrativo: es una amenaza real para la seguridad pública.

Aún se desconocen los detalles exactos del error. ¿Fue un fallo humano, un problema con el papeleo o una violación más grave de los protocolos de seguridad? Las autoridades han prometido rendir cuentas.

“Casos como este son extremadamente raros… pero también extremadamente inaceptables”, concluyó el oficial retirado Wayne Black.

