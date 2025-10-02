Cerca de 30 nuevas leyes entraron en vigor el 1 de octubre en Florida

Vídeos relacionados:

Florida pone en marcha este martes cerca de 30 nuevas leyes estatales, resultado de la más reciente sesión legislativa.

Se suman a las más de 100 disposiciones que ya habían entrado en vigor el pasado 1 de julio, configurando un marco normativo que impacta en áreas como seguridad pública, justicia penal, protección animal y derechos de víctimas, entre otros.

Normas penales y de tránsito más severas

Entre las disposiciones destacan varias enfocadas en reforzar sanciones por delitos vinculados a la seguridad ciudadana y el tránsito.

La HB 113 redefine el marco legal para quienes huyen o intentan eludir a un agente del orden público, ajustando los requisitos de identificación de vehículos oficiales y aplicando un multiplicador de sentencia para delitos específicos.

Por su parte, la HB 253 amplía las sanciones relacionadas con vehículos motorizados, penalizando con mayor rigor la posesión y uso de dispositivos que permitan ocultar placas, el uso indebido de luces en carretera y la manipulación de documentos de registro o calcomanías.

La HB 479 introduce la obligación de que conductores condenados por abandonar la escena de un accidente -cuando solo hay daños materiales- asuman la restitución de los perjuicios causados.

Lo más leído hoy:

En paralelo, la HB 687, conocida como "Ley Trenton Stewart", endurece las penas por homicidio vehicular o por conducir bajo los efectos del alcohol en casos con reincidencia.

También establece sanciones para quienes se nieguen a pruebas legales de aliento o de orina tras ser arrestados por DUI, incluyendo la posibilidad de que una segunda negativa o reincidencia se considere un delito grave de primer grado, con penas de hasta 30 años de prisión.

Protección animal y salud mental

Otro de los cambios relevantes es la SB 150, también llamada "Ley de Trooper", que castiga el abandono de perros durante desastres naturales. La ley se inspira en el caso de un perro rescatado por la Patrulla de Carreteras tras haber sido dejado encadenado durante el huracán Milton.

En el ámbito de la justicia y la salud mental, la SB 168, conocida como "Ley Tristin Murphy", busca proteger a acusados con padecimientos psiquiátricos. Exige evaluaciones clínicas obligatorias para quienes recuperen la competencia mental y sean sentenciados a libertad condicional, además de condiciones de supervisión específicas.

Control tecnológico y monitoreo judicial

La HB 437 establece sanciones más estrictas contra la manipulación de dispositivos de monitoreo electrónico, incluyendo la revocación automática de la libertad condicional en caso de incumplimiento y nuevas disposiciones aplicables a menores de 18 años. Los jueces podrán, en determinados casos, conceder una nueva fianza bajo condiciones especiales.

Delitos capitales y factores agravantes

La HB 693 incorpora un nuevo factor agravante en la imposición de sentencias por delitos capitales, considerando como circunstancia agravante adicional cuando la víctima se encontraba reunida con una o más personas para actividades específicas al momento del crimen.

Un marco legislativo en expansión

Estas cerca de 30 nuevas disposiciones refuerzan un ciclo de cambios normativos iniciado el 1 de julio, cuando más de 100 leyes estatales ya habían comenzado a aplicarse.

Aquella oleada legislativa abarcó áreas tan diversas como educación, salud, inmigración, protección animal, medioambiente, vivienda, transporte y seguridad pública.

Ese paquete incluyó, entre otras, la Ley de Dexter, que creó una base de datos estatal de infractores por crueldad animal; normas contra llamadas falsas de emergencia, penas más severas por distribución de drogas a menores, mayores requisitos de seguridad en escuelas, y medidas de protección social, sanitaria y ambiental.

Con una población de casi 24 millones de habitantes, de los cuales más de seis millones son hispanos, Florida vive una transformación normativa que afecta de manera directa la vida diaria de sus residentes.

Mientras algunos sectores celebran las medidas como avances en seguridad, justicia y salud pública, otros han expresado preocupación por el alcance de las sanciones y las implicaciones en materia de derechos civiles.

Nuevas leyes en Florida: Impacto y cambios más relevantes