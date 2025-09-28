Maduro arremete contra YouTube tras el cierre de su canal: “Imbéciles imperialistas”

Vídeos relacionados:

El dictador venezolano Nicolás Maduro ha arremetido contra YouTube tras la reciente suspensión de su canal oficial en la plataforma.

“Los dueños de YouTube fracasaron, la gente me sigue viendo por YouTube, quiten todas las cuentas de mí que les dé la gana, imbéciles imperialistas”, dijo el gobernante en declaraciones difundidas a través de la cadena estatal VTV.

“Mientras más censura, más llega el mensaje. Sigan con la censura, imbéciles imperialistas de YouTube, los felicito a los que tomaron la decisión, bono de productividad por imbéciles, a toditos”, agregó.

El pasado 19 de septiembre el canal oficial del dictador venezolano fue eliminado de YouTube.

La cuenta, que tenía más de 233.000 suscriptores, está disponible en motores de búsqueda, pero al intentar acceder YouTube anuncia que la cuenta buscada “no está disponible”.

La plataforma no ha dado explicaciones al respecto y, del otro lado, el canal multinacional controlado por el chavismo Telesur achacó la eliminación a la “guerra híbrida” de EE. UU.

Lo más leído hoy:

Tensión con EE. UU.

Estos acontecimientos ocurren en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, tras el despliegue en las últimas semanas de fuerzas militares de Estados Unidos el mar Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región: al menos ocho buques y más de 4,000 efectivos fueron desplegados, junto con cazas F-35 en Puerto Rico.

La administración Trump acusa a Maduro de encabezar el llamado Cártel de los Soles y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura, una acusación que el gobierno venezolano rechaza.

Posibles acciones militares

Este sábado se conoció que funcionarios de Estados Unidos elaboran opciones para ejecutar ataques contra narcotraficantes dentro de Venezuela, una medida que podría activarse en semanas y que supondría una nueva escalada en la campaña militar impulsada por la Administración Trump.

Según cuatro fuentes citadas por NBC News, el presidente Trump aún no ha dado la aprobación final. De acuerdo con esas fuentes —dos funcionarios estadounidenses y dos personas al tanto de las conversaciones—, los planes se centran en operaciones con drones contra miembros y líderes de redes criminales, así como golpes a laboratorios de drogas.

La Casa Blanca remitió a una declaración previa de Trump (“veremos qué pasa… es inaceptable”), mientras que el Pentágono declinó comentar a ese medio.

El posible paso de atacar en territorio venezolano llega tras acciones recientes en el Caribe, donde EE.UU. afirma haber hundido al menos tres embarcaciones procedentes de Venezuela presuntamente ligadas al tráfico de drogas.

Washington no ha presentado pruebas de que todas transportaran narcóticos; no obstante, autoridades de República Dominicana dijeron que se hallaron drogas en el agua tras uno de los incidentes.

Parte del impulso responde, según la Administración, a que Nicolás Maduro “no ha hecho lo suficiente” para frenar el flujo de estupefacientes.

Preguntas frecuentes sobre la suspensión del canal de Maduro en YouTube y la tensión entre EE. UU. y Venezuela