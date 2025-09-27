Bahamas pide luz verde a EE.UU. para pagar directamente a médicos cubanos

Vídeos relacionados:
El futuro de la brigada médica cubana en Bahamas entra en una fase decisiva. El gobierno del archipiélago caribeño espera la aprobación de Estados Unidos para implementar un sistema de contratos directos con los profesionales de la isla, sin la mediación de la agencia estatal cubana que durante décadas se ha quedado con la mayor parte de sus salarios, informó el medio Caribbean Life.
El ministro de Salud, Michael Darville, confirmó que Washington solicitó revisar los nuevos acuerdos y que estos ya fueron enviados para su análisis. De recibir luz verde, los médicos cubanos que actualmente trabajan en Bahamas firmarían directamente con el Ministerio de Salud local, garantizando que sus sueldos les sean entregados de forma íntegra.
Hasta ahora, los galenos percibían menos del 15% de los 12 mil dólares mensuales que Bahamas pagaba por cada uno; el resto quedaba en manos de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC).
Varios excolaboradores denunciaron que incluso cuando los depósitos llegaban directo al banco, eran obligados a transferir el dinero a cuentas controladas por el régimen, en un esquema que Washington ha descrito como “trabajo forzoso” y “trata de personas”.
La presión de EE.UU. y la encrucijada bahameña
El cambio responde a presiones de Estados Unidos, que bajo la administración de Donald Trump y con el actual secretario de Estado, Marco Rubio, intensificó las críticas contra el modelo de exportación médica de La Habana, valorado en más de 4,900 millones de dólares anuales.
Altos funcionarios estadounidenses advirtieron con sanciones migratorias, incluida la revocación de visas a funcionarios caribeños vinculados con el programa, si no se corregían los abusos. Bahamas, junto a Antigua y Guyana, fue uno de los primeros países en aceptar la necesidad de modificar el esquema.
“Estamos muy orgullosos de los esfuerzos bahameños… Todas las personas merecen que sus salarios se les entreguen directamente sin la intervención del gobierno”, declaró Kimberly Furnish, Encargada de Negocios de EE.UU., citada por Caribbean Life.
Médicos atrapados entre tres fuegos
En junio, el gobierno de Nassau anunció que cancelaría los contratos vigentes con las brigadas médicas cubanas, aunque ofreció acuerdos directos a quienes deseen quedarse. Actualmente, solo 35 profesionales de la salud —oftalmólogos, enfermeras, técnicos de laboratorio y fisioterapeutas, entre otros— trabajan en el país.
La mayoría ha expresado su deseo de permanecer en Bahamas, donde son esenciales para un sistema de salud que arrastra déficit de personal. Pero su futuro sigue en vilo, pendiente de la decisión de Washington y bajo la sombra de posibles represalias desde La Habana.
“Los médicos cubanos quieren quedarse, pero dependemos de lo que diga Estados Unidos”, admitió el propio ministro Darville en declaraciones previas a la prensa local.
Con la posibilidad de firmar contratos libres de la confiscación salarial del gobierno cubano, los médicos en Bahamas ven cerca una oportunidad histórica. Una que podría marcar el inicio del fin de un modelo que ha sido señalado como una de las formas más visibles de explotación laboral de La Habana.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los médicos cubanos en Bahamas
¿Por qué Bahamas quiere pagar directamente a los médicos cubanos?
Bahamas quiere pagar directamente a los médicos cubanos para evitar que la mayor parte de sus salarios sea retenida por el régimen cubano. Hasta ahora, la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) se quedaba con más del 85% de los pagos que Bahamas realizaba por cada médico. Este cambio busca garantizar que los profesionales de la salud reciban sus sueldos íntegros y evitar las acusaciones de trabajo forzoso.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos en el cambio de contratación de médicos cubanos en Bahamas?
Estados Unidos ha presionado a Bahamas para que modifique el modelo de contratación de médicos cubanos, calificando el sistema actual de trabajo forzoso y trata de personas. Bajo la administración de Donald Trump, y continuado por Marco Rubio, EE.UU. ha advertido sobre sanciones migratorias si no se corrigen estos abusos, promoviendo un sistema en el que los salarios lleguen directamente a los trabajadores.
¿Qué beneficios esperan los médicos cubanos si se aprueba el nuevo sistema de pago?
Si se aprueba el nuevo sistema de pago, los médicos cubanos recibirían íntegramente sus salarios sin la intervención del gobierno cubano. Esto significaría un aumento significativo en sus ingresos personales, ya que anteriormente solo recibían menos del 15% de lo que Bahamas pagaba por sus servicios. Además, podrían firmar contratos directamente con el gobierno bahameño, lo que les daría más libertad laboral.
¿Cómo afecta esto al modelo de exportación médica de Cuba?
El cambio en Bahamas representa una amenaza al modelo de exportación médica de Cuba, que genera más de 4,900 millones de dólares anuales para el régimen cubano. Al permitir que los médicos reciban sus salarios completos, se reduce significativamente la porción que el gobierno cubano puede retener, lo que podría llevar a otros países a replantearse sus acuerdos con La Habana.
