Bahamas pide luz verde a EE.UU. para pagar directamente a médicos cubanos

El futuro de la brigada médica cubana en Bahamas entra en una fase decisiva. El gobierno del archipiélago caribeño espera la aprobación de Estados Unidos para implementar un sistema de contratos directos con los profesionales de la isla, sin la mediación de la agencia estatal cubana que durante décadas se ha quedado con la mayor parte de sus salarios, informó el medio Caribbean Life.

El ministro de Salud, Michael Darville, confirmó que Washington solicitó revisar los nuevos acuerdos y que estos ya fueron enviados para su análisis. De recibir luz verde, los médicos cubanos que actualmente trabajan en Bahamas firmarían directamente con el Ministerio de Salud local, garantizando que sus sueldos les sean entregados de forma íntegra.

Hasta ahora, los galenos percibían menos del 15% de los 12 mil dólares mensuales que Bahamas pagaba por cada uno; el resto quedaba en manos de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC).

Varios excolaboradores denunciaron que incluso cuando los depósitos llegaban directo al banco, eran obligados a transferir el dinero a cuentas controladas por el régimen, en un esquema que Washington ha descrito como “trabajo forzoso” y “trata de personas”.

La presión de EE.UU. y la encrucijada bahameña

El cambio responde a presiones de Estados Unidos, que bajo la administración de Donald Trump y con el actual secretario de Estado, Marco Rubio, intensificó las críticas contra el modelo de exportación médica de La Habana, valorado en más de 4,900 millones de dólares anuales.

Altos funcionarios estadounidenses advirtieron con sanciones migratorias, incluida la revocación de visas a funcionarios caribeños vinculados con el programa, si no se corregían los abusos. Bahamas, junto a Antigua y Guyana, fue uno de los primeros países en aceptar la necesidad de modificar el esquema.

“Estamos muy orgullosos de los esfuerzos bahameños… Todas las personas merecen que sus salarios se les entreguen directamente sin la intervención del gobierno”, declaró Kimberly Furnish, Encargada de Negocios de EE.UU., citada por Caribbean Life.

Médicos atrapados entre tres fuegos

En junio, el gobierno de Nassau anunció que cancelaría los contratos vigentes con las brigadas médicas cubanas, aunque ofreció acuerdos directos a quienes deseen quedarse. Actualmente, solo 35 profesionales de la salud —oftalmólogos, enfermeras, técnicos de laboratorio y fisioterapeutas, entre otros— trabajan en el país.

La mayoría ha expresado su deseo de permanecer en Bahamas, donde son esenciales para un sistema de salud que arrastra déficit de personal. Pero su futuro sigue en vilo, pendiente de la decisión de Washington y bajo la sombra de posibles represalias desde La Habana.

“Los médicos cubanos quieren quedarse, pero dependemos de lo que diga Estados Unidos”, admitió el propio ministro Darville en declaraciones previas a la prensa local.

Con la posibilidad de firmar contratos libres de la confiscación salarial del gobierno cubano, los médicos en Bahamas ven cerca una oportunidad histórica. Una que podría marcar el inicio del fin de un modelo que ha sido señalado como una de las formas más visibles de explotación laboral de La Habana.

