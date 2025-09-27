Duro mensaje de EE.UU. contra el narcoterrorismo: "Liberaremos el Hemisferio Occidental"

La Administración de Donald Trump lanzó este sábado un mensaje contundente contra las redes de narcoterrorismo, prometiendo “degradar, desmantelar y eliminar” a las organizaciones implicadas.

En un video publicado en las redes del Departamento de Estado, la administración afirmó que liberarán “al Hemisferio Occidental del yugo de los narcoterroristas”, según el pronunciamiento oficial.

El comunicado describe la actividad criminal ligada al narcotráfico como un “peligro claro y presente” para la región e indica que, bajo el liderazgo del presidente Trump, se han tomado acciones decisivas tanto para proteger a los ciudadanos estadounidenses como para apoyar a los países vecinos.

Añade que 13 organizaciones han sido designadas hasta ahora como terroristas.

El texto subraya que estas estructuras “torturan, amenazan, mutilan y asesinan con impunidad” y las califica de “enemigos de toda la humanidad”.

Acto seguido, convoca a “trabajar conjuntamente” con socios regionales para detener a estas organizaciones, desmantelarlas y cortar el flujo de drogas, el tráfico de armas y la inmigración ilegal que —sostiene— promueven.

Lo más leído hoy:

El pronunciamiento no detalla calendarios, ubicaciones ni medidas operativas específicas más allá de los objetivos generales enunciados, pero insiste en que Washington mantendrá una postura activa frente a las redes criminales transnacionales que operan en el continente.

De esta forma, EE.UU. eleva el tono contra el narcoterrorismo, promete liberar al hemisferio de su influencia, reivindica acciones ya emprendidas y designaciones realizadas, y llama a una coordinación regional para frenar drogas, armas e inmigración ilegal.

En el mismo tenor, funcionarios de Estados Unidos elaboran opciones para ejecutar ataques contra narcotraficantes dentro de Venezuela, una medida que podría activarse en semanas y que supondría una nueva escalada en la campaña militar impulsada por la Administración Trump.

Según cuatro fuentes citadas por NBC News, el presidente Trump aún no ha dado la aprobación final. De acuerdo con esas fuentes —dos funcionarios estadounidenses y dos personas al tanto de las conversaciones—, los planes se centran en operaciones con drones contra miembros y líderes de redes criminales, así como golpes a laboratorios de drogas.

La Casa Blanca remitió a una declaración previa de Trump (“veremos qué pasa… es inaceptable”).

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región: al menos ocho buques y más de 4,000 efectivos fueron desplegados, junto con cazas F-35 en Puerto Rico.

Estos acontecimientos ocurren en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, tras el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

La administración Trump acusa a Maduro de encabezar el llamado Cártel de los Soles y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura, una acusación que el gobierno venezolano rechaza.

Preguntas Frecuentes sobre la Lucha de EE.UU. contra el Narcoterrorismo en América Latina