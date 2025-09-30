Dueño de gato maltratado en La Habana pide disculpas, paga multa y entrega a sus animales

Francy San Miguel Pérez pidió disculpas y entregó a sus animales tras denuncia de maltrato en La Habana

Francy San Miguel Pérez, responsable al permitir un reciente caso de maltrato de un gato pequeño en La Habana, pidió disculpas públicas en redes sociales este martes, aseguró haber pagado una multa y confirmó la entrega de sus animales a una asociación protectora.

En su mensaje en Facebook, Francy San Miguel Pérez pidió disculpas públicas y aseguró que la publicación original no tuvo un fin malicioso, sino que fue un lapso en el que no se percató de lo que realmente estaba ocurriendo con el gato, que era quien estaba sufriendo.

Captura Facebook / Francy San Miguel Perez

Reconoció además que las respuestas que dio a quienes lo criticaron fueron producto del “calor del momento” y que no resultaron apropiadas, pero afirmó estar rectificando sus errores.

Explicó que en la tarde haría entrega de los animales a una asociación protectora y mostró una foto para garantizar que se encontraban en buen estado.

También informó que ya había pagado la multa impuesta por las autoridades.

El caso había provocado indignación nacional tras difundirse un video en el que un niño maltrataba a un gato con la ayuda de un perro mientras varios adultos observaban sin intervenir.

La grabación, denunciada por la organización protectora BAC-Habana, mostró cómo el menor jalaba al felino por la cola mientras el perro lo mordía en el cuello. En la escena se escuchaba a un adulto comentar con frialdad: “se va a desprender la cabeza”, sin detener el abuso.

BAC-Habana responsabilizó a Francy San Miguel Pérez y a Anaily Nani por permitir la conducta del menor y exigió que el animal fuera entregado de inmediato, además de advertir que iniciaría acciones legales a nivel internacional si no había una retractación pública.

El escándalo reavivó el debate sobre el maltrato animal en Cuba, donde, pese a la existencia del Decreto-Ley 31 sobre Bienestar Animal aprobado en 2021, las sanciones siguen siendo mínimas o no se aplican con efectividad.

Grupos protectores señalan que la crueldad contra los animales es una práctica recurrente que se perpetúa ante la impunidad y la falta de educación en valores de respeto hacia la vida.

La disculpa y entrega de los animales por parte de Francy San Miguel Pérez se produce en un contexto de fuerte presión ciudadana, con activistas y organizaciones animalistas reclamando acciones concretas para frenar la violencia contra los animales en la isla.

La organización BAC-Habana, además de compartir la disculpa pública, agradeció el paso atrás del dueño del gato.

Captura comentario de Facebook

“Gracias por rectificar. Procedemos a archivar el expediente con las agencias una vez retirados todos los animalitos esta tarde, los cuales estarán bajo custodia absoluta de la asociación. Nuestro equipo le ha notificado por correo electrónico la recepción de la cuantía económica que le impusimos. Ha sido recibida la transferencia y aceptamos también sus disculpas. El maltrato animal no gozará nunca más de impunidad. Saludos y bendiciones para ti y tu familia”, publicó el colectivo.

