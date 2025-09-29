Denuncian brutal maltrato animal en Cuba: Niño pequeño agrede a un gato mientras adultos miran

Un nuevo caso de crueldad animal ha desatado una ola de indignación en Cuba tras la difusión de un video en el que se ve a un niño agrediendo brutalmente a un gato mientras varios adultos observan la escena sin intervenir.

Las imágenes, compartidas por la organización protectora BAC-Habana en Facebook, han puesto sobre la mesa el grave problema de la violencia contra los animales en el país y la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

En el video, el menor aparece sosteniendo al felino por la cola mientras un perro lo muerde del cuello. Ambos, niño y animal, jalan con fuerza al indefenso gato, que maúlla de dolor mientras no logra escapar.

Lo más perturbador es que un hombre, cuya voz se escucha en la grabación, dice con total naturalidad: “se va a desprender la cabeza”, sin mostrar ninguna intención de detener el abuso.

Mientras tanto, el niño ríe creyendo que lo que hace está bien, como si el felino fuera un juguete. “Suelta”, dijo el pequeño con total naturalidad.

BAC-Habana acompañó la publicación con un mensaje contundente, en el que denuncia no solo el maltrato en sí, sino también la pasividad cómplice de los adultos responsables.

“Acabamos de recibir un video indignante y doloroso. Un niño aparece maltratando salvajemente a un gatito indefenso, usando incluso a un perrito como instrumento de violencia, mientras padres y tutores, lejos de corregirlo, observan la escena sin mover un dedo”, expresó la organización.

La agrupación hizo un llamado a la conciencia social y advirtió sobre el impacto de normalizar este tipo de actos en edades tempranas.

“¡Basta ya! No hay justificación posible cuando un acto tan atroz se tolera, menos aún cuando los adultos callan y con su silencio lo avalan. Este no es un simple juego: es maltrato animal, es violencia, es la semilla de una sociedad sin valores si se permite crecer sin límites”, afirmó el colectivo, que además exigió justicia y la intervención de las autoridades competentes.

La denuncia no se quedó ahí. Este lunes, BAC-Habana publicó un segundo mensaje en el que reveló la identidad de los adultos relacionados con el niño, señalando a Francy San Miguel Pérez y Anaily Nani como las personas responsables de permitir este tipo de conducta.

En el texto, la organización anunció que presentará una denuncia formal a nivel nacional y que iniciará acciones legales a nivel internacional si los responsables no se retractan públicamente antes del mediodía del martes 30 de septiembre.

“Hasta mañana, martes 30 de septiembre, a las 12:00 del mediodía, tienen para retractarse públicamente de esa atrocidad. Si no lo hacen, la investigación internacional arrancará a toda máquina fuera de Cuba, directo a todas las agencias con las que tenemos contacto. No van a poder salir del país y serán señalados por cada organismo con el que trabajamos”, advirtió la organización, que también exigió que el gato sea entregado de inmediato a su custodia.

BAC-Habana ha sido enfática en que este caso no puede quedar impune y representa un punto de inflexión en la lucha contra el maltrato animal en la isla.

La publicación ha generado reacciones, comentarios y compartidos, con ciudadanos exigiendo justicia y castigo ejemplar para los implicados.

Para muchos, lo más preocupante no es solo el sufrimiento del animal, sino el entorno en el que un niño crece aprendiendo que la violencia es aceptable, sin recibir corrección ni orientación.

El caso también reabre el debate sobre la debilidad de las leyes de protección animal en Cuba, donde la crueldad contra los animales sigue ocurriendo a diario sin consecuencias reales.

A pesar de la aprobación en 2021 del Decreto-Ley 31 sobre Bienestar Animal, las sanciones suelen ser mínimas o simplemente no se aplican, lo que deja a los agresores en la impunidad.

Para BAC-Habana y otros grupos animalistas, este episodio es una muestra alarmante de que no basta con condenar la violencia: es necesario educar, legislar y actuar con firmeza.

“La infancia debe aprender el respeto por la vida, no la indiferencia ante el sufrimiento”, concluyó la organización, reiterando su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias legales y sociales.

El video, que se ha viralizado en redes sociales, ha servido como recordatorio de que el maltrato animal sigue siendo un problema estructural en la sociedad cubana, alimentado por la falta de conciencia, educación y sanciones efectivas.

Y mientras las autoridades permanecen en silencio, la presión ciudadana crece, exigiendo que la justicia hable por aquellos que no pueden defenderse.

El maltrato animal sigue siendo un grave problema en Cuba. Recientemente, en La Habana, se denunció que un entrenador de perros fue captado en video pateando a un animal, lo que desató la indignación en redes sociales por la impunidad con la que ocurren estos abusos.

Meses antes, un caso aberrante conmocionó a la capital cuando un gato fue cruelmente torturado en plena calle, provocando incluso una reacción oficial en la que el propio gobierno calificó el hecho de “aberrante”.

Los abusos no se limitan a los animales domésticos. En Matanzas, se difundió un video en el que un hombre intentaba subastar un halcón peregrino, una especie protegida, en un mercado ilegal, lo que puso en evidencia la falta de control y la complicidad de algunos sectores con el tráfico de fauna.

El mes pasado también trascendió un episodio de crueldad extrema cuando una mujer sorprendió a ladrones cocinando un gato que habían robado, un hecho que generó repudio generalizado y reavivó la discusión sobre la debilidad de las leyes de protección animal en la isla.

