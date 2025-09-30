España alerta sobre el fin del plazo de la Ley de Nietos, mientras cubanos denuncian dificultades

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España recordó este martes que el próximo 22 de octubre de 2025 vence el plazo para acogerse a la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, que ha permitido a cientos de miles de descendientes de españoles solicitar la nacionalidad.

“El próximo 22 de octubre de 2025 finaliza el plazo para optar a la nacionalidad española conforme a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática (LMD). A las 23.59 horas (hora local) del 22 de octubre se cerrará la posibilidad de solicitar cita para optar por la nacionalidad española a través de nuestra plataforma informática”, señaló el ministerio en una nota publicada en su web oficial.

El comunicado del Consulado de España en La Habana precisó que solo quienes hayan obtenido un justificante con firma electrónica —Código Seguro de Verificación (CSV)— tendrán garantizado el derecho a una cita presencial. En cambio, quienes hayan recibido rechazos de credenciales o aún no tengan el CSV deberán volver a registrarse antes de la fecha límite.

Ejemplo de justificante con Código Seguro de Verificación (CSV) que garantiza a los solicitantes cubanos su derecho a una cita presencial bajo la Ley de Nietos.

Más de 414,000 beneficiados, pero miles aún esperan

Según el periódico español La Región, hasta el 31 de julio se habían presentado 875,000 solicitudes de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, de las cuales más de 414,000 ya han sido aprobadas.

Una cuarta parte proviene de Argentina (185,000 en Buenos Aires, 75,000 en Rosario y 60,000 en Córdoba), mientras que Cuba ocupa el segundo lugar con más de 108,000 peticiones. También destacan São Paulo (76,000) y México.

Lo más leído hoy:

La directora general de Españoles en el Exterior, Carolina de Manueles, reconoció que el número de solicitudes iguala al de peticiones de cita en muchos consulados, lo que ha generado cuellos de botella y retrasos.

Denuncias en Cuba: “Nos sentimos indefensos”

Mientras tanto, en Cuba crecen las inconformidades. Decenas de descendientes de españoles han hecho llegar a nuestra redacción cartas en las que denuncian fallas técnicas, demoras y arbitrariedades en el sistema de credenciales del Consulado en La Habana.

En una de las quejas formales, un solicitante expone que el sistema “ha colocado a miles de solicitantes en una situación de indefensión y vulneración de derechos”, al asignar credenciales de forma arbitraria, eliminar registros sin explicación y no garantizar la migración de las solicitudes al nuevo sistema.

Queja formal presentada ante el Consulado de España en La Habana por fallas y exclusiones en el sistema de credenciales para la Ley de Nietos.

La carta advierte que la situación ha provocado “ansiedad, perjuicios económicos, daños a la salud y una vulnerabilidad extrema”, ya que muchos temen quedarse fuera del proceso cuando expire el plazo.

Los reclamantes exigen un canal de comunicación eficaz, la emisión inmediata de acuses de recibo, respeto al orden cronológico y una prórroga excepcional que evite dejar a miles de familias fuera de la ciudadanía española.

Reclamo colectivo: “El sistema salta turnos”

Un segundo documento, firmado colectivamente por solicitantes cubanos, denuncia que la plataforma de citas “salta turnos” y entrega credenciales a personas que se registraron después, mientras muchos expedientes previos siguen sin respuesta.

“Nos sentimos discriminados y desprotegidos frente a otros consulados donde el proceso avanza con más fluidez, como Buenos Aires”, expresan en la misiva. También señalan los rechazos arbitrarios de credenciales y la ausencia de transparencia en el sistema.

Documento colectivo en el que descendientes de españoles en Cuba piden al Gobierno y al Rey Felipe VI rectificar fallos en el orden de las solicitudes bajo la Ley de Nietos.

El reclamo pide acciones urgentes para que ninguna solicitud hecha antes del 22 de octubre quede fuera, recordando que en miles de hogares cubanos la posibilidad de acceder a la nacionalidad española depende de la regularización de este trámite.

A menos de un mes del cierre, la cuenta regresiva mantiene en vilo a miles de cubanos. Mientras España presume de los más de 400,000 beneficiados por la Ley de Nietos, en la Isla muchos descendientes denuncian que, lejos de ser un proceso justo y transparente, la burocracia y los fallos del sistema amenazan con truncar un derecho que para muchos representa no solo lazos de sangre, sino también un futuro diferente.