"Gracias a esta oportunidad pudimos viajar todos juntos": Cubana cuenta cómo logró emigrar con su familia a España

Desde el parque Rosalía de Castro, el más grande y emblemático de Lugo, una cubana celebró en TikTok su primer mes en España, no solo como recién llegada, sino como protagonista de una historia que muchas familias aún sueñan con vivir: salir de Cuba legalmente, en familia y con un futuro posible.

“Para nadie es un secreto que salir de Cuba es difícil, complicado y lo que le sigue también”, dice Walkys con sinceridad, antes de contar cómo, gracias a la Ley de Memoria Democrática, su esposo pudo obtener la nacionalidad española y ella un visado de familiar comunitario. Con ese documento, y tras un largo proceso, logró viajar con su hija desde Cuba hasta España, sin separaciones, sin rutas irregulares, sin dejar a nadie atrás.

La ley, aprobada en España en 2022, ha permitido a muchos descendientes de españoles en Cuba tramitar la nacionalidad. En su caso, ese derecho abrió una puerta que parecía imposible: la de emigrar de forma segura y en familia. “Gracias a esa ley, a los miles de trámites que chancleteamos bajo el sol, las largas esperas de legalización de documentos, citas y más citas… pudimos viajar todos juntos a España”, resume.

El relato no es idílico. “No lo voy a romantizar”, aclara. El visado fue apenas el inicio. Al llegar, se encontró con mercados llenos y paisajes nuevos, sí, pero también con la burocracia, la incertidumbre y una pregunta que no deja de rondar al recién llegado: “¿y ahora qué sigue?”

Su testimonio, compartido con sencillez y calidez, ha conmovido en redes sociales, donde muchos cubanos comentan vivencias similares, y otros, aún en la isla, la escuchan con esperanza. “Has comenzado el camino del emigrante”, le escribe un seguidor, “la realidad es más dura que la ficción, pero si crees en ti… lo vas a lograr”.

Antes de contar su experiencia desde Lugo, Walkys ya había compartido fragmentos íntimos del proceso: la emoción de recibir el visado estampado en su pasaporte, la despedida de familiares en Cuba y el peso de dejar atrás incluso a su mascota. En una de las imágenes más conmovedoras, aparece cargando a su hija en el aeropuerto y escribe: “Lo hicimos por ella”. Ese impulso —el de proteger a la familia y buscar un futuro posible— atraviesa toda su historia.

Ya en España, la cubana también ha compartido detalles curiosos sobre su proceso de adaptación, como las cosas que más la sorprendieron al llegar al país: ventanas con persianas, contenedores de basura organizados o la luz del sol hasta las diez de la noche. Su visión de recién llegada ha despertado interés y conversación entre cubanos y españoles.

Porque aunque el camino haya sido largo, para Walkys, haber podido recorrerlo en familia ya lo cambia todo.

