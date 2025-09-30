El influencer cubano Ultrack continúa compartiendo con sus seguidores el avance de su recuperación tras someterse a un implante capilar en Miami, y lo hace con el humor que lo caracteriza. En su más reciente video en TikTok, apareció junto a su pareja, Claudia Artiles, bromeando sobre su apariencia actual y dejando claro que se siente cada vez mejor.

"Estoy lindo, y todavía no me han salido las cejas. Me está bajando la hinchazón", dijo el creador de contenido, bromando incluso con que William Levy le debe su fama a él. "Él tiene papeles en novelas porque yo los rechacé. Cómo me estoy poniendo", dijo entre risas, provocando la reacción divertida de Claudia.

El creador de contenido, cuyo nombre real es Jorge Batista, atraviesa los primeros días de recuperación tras la cirugía, y se ha propuesto mostrar todo el proceso sin filtros, sumando miles de visualizaciones en redes sociales.

Desde el inicio, no ha tenido reparos en exhibir su rostro hinchado y los efectos visibles del procedimiento. Su actitud desenfadada ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes celebran la naturalidad y sentido del humor con la que enfrenta cada etapa de la recuperación.

No es el único que ha optado por esta cirugía. El también influencer cubano Pollito Tropical se sometió al mismo tratamiento en la misma clínica de Miami, y ha documentado su evolución con el mismo estilo relajado y sin complejos. Al igual que Ultrack, ha bromeado con su imagen inflamada, acercándose aún más a sus seguidores.

Miami se ha convertido en un destino de referencia para este tipo de procedimientos estéticos, con más de 90 clínicas especializadas. El costo de un implante capilar puede variar entre 4.000 y 15.000 dólares, según la técnica utilizada y el área tratada.

Ambos creadores de contenido forman parte de una generación de influencers que está normalizando los cambios estéticos como parte de su imagen pública, eliminando tabúes y mostrando el lado más humano de estos procesos.

Por ahora, Ultrack continúa su recuperación sin perder el humor… y ganando elogios por su nueva imagen.

