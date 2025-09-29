Cierran calles en Guantánamo ante riesgo de nuevos derrumbes

Edificación a punto de colapsar obliga a cierre de calle en Guantánamo

Las autoridades de Guantánamo decidieron cerrar el acceso a varias calles del municipio ante el riesgo de nuevos derrumbes en la estructura lateral del antiguo taller de la Industria Alimentaria, un edificio en ruinas que ha sufrido daños tras las intensas lluvias de los últimos días provocadas por la tormenta tropical Imelda.

Según informó el periódico oficialista Venceremos en una publicación en Facebook, la Comisión Provincial de Seguridad Vial explicó que la edificación, ubicada en la calle Los Maceo entre Carretera y Donato Mármol, presenta un alto riesgo de colapso, lo que representa un peligro para la seguridad de los vecinos y transeúntes.

Captura Facebook / Periódico Venceremos

Entre las medidas adoptadas se encuentra la prohibición del tránsito vehicular en la calle Donato Mármol, desde Calixto García hasta Los Maceo, así como en la calle Carretera, desde Los Maceo hasta Calixto García.

También quedó prohibido el acceso de personas al interior del inmueble y el tránsito peatonal por las aceras cercanas a la edificación afectada.

La Comisión exhortó a la población a respetar las señales colocadas en la zona y a cumplir las indicaciones de las autoridades competentes para evitar accidentes.

“Ofrecemos disculpas por las molestias que estas imprescindibles medidas puedan ocasionar”, señaló el comunicado.

Las lluvias recientes asociadas a la tormenta tropical Imelda han afectado varias estructuras deterioradas en la provincia y en otros territorios, evidenciando la vulnerabilidad del fondo habitacional y la falta de mantenimiento en edificaciones antiguas.

La situación preocupa a los residentes, quienes temen que la próxima tormenta pueda provocar más derrumbes en otros puntos de la ciudad.

Facebook / Periódico Venceremos

La decisión de cerrar calles y restringir el acceso a la zona ha generado reacciones entre los ciudadanos, que critican la demora de las autoridades en actuar.

“Desde hace mucho tiempo debió demolerse. Esa situación se agrava ahora con las lluvias, pero desde hace años es un peligro para la población que transita por esa zona y para la seguridad vial”, comentó Risel Ruiz Cordovés.

En la misma línea, Carlos Planas Betancourt cuestionó la inacción institucional: “Años lleva esa estructura así y nunca han hecho nada”.

Por su parte, Rosana Ureña señaló que el peligro es constante: “Yo siempre paso por la acera de enfrente porque me da la sensación de que se va a caer... Cada vez que hay tempestad se cae una pared más de esa estructura... hace mucho ya que se volvió vertedero y sitio para pervertidos, debían hacer algo útil en ese espacio tan bien ubicado”.

Otros internautas criticaron la solución adoptada por el gobierno. “Lo más fácil es cerrar la calle, en vez de demoler. No sé dónde estudian ni qué estudian los directivos de las entidades en este país”, cuestionó Siuky Martínez Rivera.

En tanto, Raudel Peña consideró que las medidas son solo para aparentar: “Cuántos años lleva eso así. Tiene que pasar un temporal para poner medidas. Lo que tienen que hacer es demoler y se acaba el problema. Hacen una película para que piensen que se preocupan por el pueblo, pero lo que tienen que hacer no lo hacen”.

Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Imelda han evidenciado una vez más la precariedad estructural en varias ciudades cubanas. En Santiago de Cuba se reportaron decenas de derrumbes de viviendas, muchos de ellos en barrios vulnerables, dejando a varias familias sin techo en plena madrugada.

Las autoridades admitieron afectaciones generalizadas, incluyendo desprendimientos totales y parciales que comprometieron incluso edificaciones escolares.

Entre los casos más graves, un hombre perdió la vida tras el colapso de un muro que cedió sobre su vivienda, mientras dormía.

Este incidente provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde vecinos y familiares denunciaron que llevaban años alertando sobre el peligro estructural del lugar, sin que ninguna entidad estatal interviniera a tiempo.

Además, un puente clave de la ciudad quedó al borde del colapso tras los acumulados de agua y el arrastre de sedimentos que socavaron su base.

El tránsito vehicular fue restringido ante el temor de un derrumbe inminente, lo que provocó un caos de movilidad y preocupación entre los residentes.

