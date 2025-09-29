Suspenden todos los servicios ferroviarios en el oriente de Cuba por graves afectaciones

Vídeos relacionados:

Las fuertes lluvias que este fin de semana causaron destrozos en el Oriente de Cuba obligaron a suspender los servicios ferroviarios en toda la región.

“A partir de existir grandes afectaciones en las vías ferroviarias se suspenden todos los servicios ferroviarios hasta tanto se solucionen las afectaciones provocadas en las vías por las fuertes lluvias, mantendremos informado a nuestra población”, informó este lunes en Facebook la Empresa Ferrocarriles de Oriente.

La información incluyó imágenes que dan cuenta de la precaria situación en que han quedado muchos tramos de vías férreas.

Ya desde el sábado, el Ministerio de Transporte suspendió parte de los servicios ferroviarios en el área.

Facebook / Empresa Ferrocarriles de Oriente

El anuncio lo hizo el titular del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, a través de una publicación en Facebook, en la que explicó que la medida buscaba prevenir accidentes ante el deterioro de las condiciones meteorológicas.

Facebook / Empresa Ferrocarriles de Oriente

Los daños nos son exclusivos de las vías férreas. Los deslizamientos de tierra han obstaculizado muchas carreteras del Oriente y obligado a cerrar puentes.

Por ejemplo, las intensas lluvias registradas en el municipio de Guamá, Santiago de Cuba, provocaron severos daños en el puente de Cañizo, una vía esencial para el tránsito local que ahora se encuentra al borde del colapso.

Facebook / Empresa Ferrocarriles de Oriente

De acuerdo con un reporte publicado este domingo por la oficialista TV Santiago en su página de Facebook, el fenómeno meteorológico socavó una de las esquinas de la infraestructura, dejando al descubierto la base de hormigón que sostiene el paso y comprometiendo su resistencia.

En Guantánamo, el fenómeno meteorológico provocó este sábado el colapso del puente provisional en el municipio de Imías, dejando incomunicadas a varias comunidades de la zona.

Además, cinco personas fueron rescatadas tras el desbordamiento del río Sígua, en el poblado homónimo de Santiago de Cuba debido a las fuertes lluvias que castigaron al Oriente cubano.

Sin embargo, el capítulo más doloroso que dejó Imelda fue el derrumbe de una vivienda en Santiago de Cuba tras un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias, hecho en el que perdió la vida un hombre de 60 años mientras dormía. La víctima fue identificada como Luis Mario Pérez Coiterio.

