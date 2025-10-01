La cantante cubana La Diosa compartió un momento muy íntimo y personal durante un recorrido por su casa en Miami, donde mostró el altar que tiene en honor a sus creencias religiosas y habló abiertamente sobre su fe. El momento forma parte de un video de YouTube publicado por el creador de contenido Yoslin, quien visitó la casa de La Diosa y su esposo, Rey El Mago, en Miami y recibió un tour exclusivo por su hogar.
En uno de los espacios más significativos de la vivienda, la artista habló de su vínculo con la religión yoruba y reveló cómo la espiritualidad la ha acompañado en los momentos más difíciles de su vida. “Yo soy religiosa, soy hija de Changó. Tengo una manera de pensar un poco complicada, porque creo en los santos, pero creo en Dios también. Y es una cosa loca”, dijo sin filtros.
Lejos de verlo como una contradicción, La Diosa defendió su forma de vivir la fe y aseguró que es precisamente esa creencia la que la ayuda a mantener la calma cuando se siente atacada o agobiada. “Simplemente se lo cuento. Le digo: hazte cargo de lo que me está sucediendo. No le he hecho nada a nadie y se me está dañando. Y me ha dado respuestas muy grandes en la vida, sin que yo tenga que hacer nada en contra de las personas”.
Durante el recorrido, mostró otro altar, donde reposan las cenizas de su madre, a quien prometió cuidar siempre. “Ella me pidió en vida que la guardara y la protegiera, y que ella me cuidaría a mí. Es una de las cosas más importantes que tengo. Va conmigo a donde yo vaya”, confesó con emoción.
La artista también recalcó que nunca utiliza su fe para hacer daño. “No soy una mujer de pedir aquí algo dañino para nadie. Considero que los hijos de Changó somos personas que debemos hacer el bien. Creo que Changó es un santo que cuando haces el mal, se te duplica. Al menos yo tengo ese pensamiento”.
Sus declaraciones han generado una avalancha de reacciones en TikTok, donde miles de usuarios —incluidos practicantes de la religión yoruba— han comentado que no hay contradicción entre creer en Dios y en los santos. “Todos los santeros creemos en Dios”, “Sin Olofi no hay santos” y “Dios va primero” fueron algunas de las frases más repetidas por sus seguidores.
Aunque algunas voces criticaron su discurso o señalaron incoherencias con declaraciones pasadas, la mayoría coincidió en que su mensaje es honesto, humano y coherente con la espiritualidad que profesa. “Respeto todas las religiones”, concluyó La Diosa.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.