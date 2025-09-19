Amanda habla del fin de su amistad con La Diosa: "Creo que es algo que tengo que soltar"

Amanda Sanz rompió el silencio sobre el fin de su amistad con la cantante cubana La Diosa, durante una reciente entrevista con el presentador Alexander Otaola, donde abordó el tema públicamente por primera vez.
"Yo sé que a La Diosa no le va a gustar que la mencione, porque ya en una ocasión yo recibí un mensaje de ella donde me pidió que no la mencionara ni para bien ni para mal", reveló Amanda. Sin embargo, afirmó que sentía la necesidad de "soltar" el tema.
Amanda contó que, tras su ruptura con el influencer Ultrack, no volvió a tener comunicación con La Diosa, y pensó que esta se había quedado del lado de su expareja. La situación se agravó cuando una amistad en común le dijo a La Diosa que Amanda habló mal de ella.
"Que de mi boca salió que ella cantaba súper feo, que se vestía feo", fue uno de los comentarios que, según Amanda, le fueron atribuidos falsamente. Amanda aseguró tajante que esa persona es una mentirosa y que nunca habló mal de La Diosa con ninguna de las personas cercanas a ella.
Sobre la relación que tuvo con la intérprete de “Por debajo del agua”, Amanda destacó: “Yo tuve una amistad muy bonita con La Diosa, la quise muchísimo, y esto no lo estoy aclarando para recuperar amistades”.
Según su versión, la amistad terminó por culpa de las mentiras y manipulaciones de esa persona en común, que sembró la discordia entre ambas.
Durante la charla, Otaola también insinuó que la relación actual entre La Diosa y Ultrack ya no es la misma y que se encuentran distanciados.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.