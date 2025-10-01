Así luce uno de los gimnasios más famosos en Matanzas, según una cubana: “No todos son hierros viejos”

Una joven cubana compartió en TikTok cómo son las instalaciones de un gimnasio en Matanzas, al que describió como “uno de los mejores de la provincia” por la variedad de equipos disponibles, algo poco común en los centros deportivos de la isla.

“Así es un gimnasio en Cuba”, contó la usuaria identificada como anita.cubanita64, mientras mostraba en video varias máquinas de pesas y otros aparatos de musculación.

Según explicó, a diferencia de muchos gimnasios en el país, que suelen tener solo “hierros y algunos aparatos”, este centro ofrece opciones más completas para quienes buscan entrenar de manera regular.

La joven detalló que el lugar permite pagar tanto de forma mensual como diaria. En su caso, eligió la modalidad mensual con un costo de 14 dólares.

Además, señaló que en el gimnasio hay un instructor encargado de guiar a los principiantes en las rutinas de ejercicios, lo que consideró esencial para quienes nunca han entrenado.

El video, que rápidamente llamó la atención de usuarios dentro y fuera de Cuba, también mostró que el centro ofrece algunas bebidas y alimentos para complementar la experiencia de los clientes.

Lo más leído hoy:

“Cuando eche un cuerpo molote no creo en nadie”, bromeó la cubana al final de su publicación, invitando a otros internautas a comentar cuánto pagan en sus países por la membresía en un gimnasio y a comparar precios con el de Matanzas.

Preguntas frecuentes sobre los gimnasios en Cuba y la situación social en Matanzas