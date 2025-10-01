Así luce uno de los gimnasios más famosos en Matanzas, según una cubana: “No todos son hierros viejos”

Una joven cubana compartió en TikTok cómo son las instalaciones de un gimnasio en Matanzas, al que describió como “uno de los mejores de la provincia” por la variedad de equipos disponibles, algo poco común en los centros deportivos de la isla.
“Así es un gimnasio en Cuba”, contó la usuaria identificada como anita.cubanita64, mientras mostraba en video varias máquinas de pesas y otros aparatos de musculación.
Según explicó, a diferencia de muchos gimnasios en el país, que suelen tener solo “hierros y algunos aparatos”, este centro ofrece opciones más completas para quienes buscan entrenar de manera regular.
La joven detalló que el lugar permite pagar tanto de forma mensual como diaria. En su caso, eligió la modalidad mensual con un costo de 14 dólares.
Además, señaló que en el gimnasio hay un instructor encargado de guiar a los principiantes en las rutinas de ejercicios, lo que consideró esencial para quienes nunca han entrenado.
El video, que rápidamente llamó la atención de usuarios dentro y fuera de Cuba, también mostró que el centro ofrece algunas bebidas y alimentos para complementar la experiencia de los clientes.
“Cuando eche un cuerpo molote no creo en nadie”, bromeó la cubana al final de su publicación, invitando a otros internautas a comentar cuánto pagan en sus países por la membresía en un gimnasio y a comparar precios con el de Matanzas.
Preguntas frecuentes sobre los gimnasios en Cuba y la situación social en Matanzas
¿Cómo es el gimnasio en Matanzas que se volvió viral?
El gimnasio en Matanzas es considerado uno de los mejores de la provincia debido a su variedad de equipos, algo poco común en los centros deportivos de Cuba. Cuenta con máquinas de pesas modernas y ofrece la opción de pago mensual o diario. Además, tiene un instructor para guiar a los principiantes y ofrece bebidas y alimentos para los clientes.
¿Cuál es el costo de la membresía en el gimnasio de Matanzas?
La joven que compartió el video indicó que la membresía mensual tiene un costo de 14 dólares. Este precio es para quienes desean entrenar de manera regular en el gimnasio.
¿Cómo es la situación social en Matanzas según los videos virales?
Matanzas enfrenta múltiples problemas sociales, incluidos la acumulación de basura, condiciones precarias en hospitales y dificultades económicas. Videos virales muestran la falta de recogida de basura, lo que provoca plagas en las viviendas, y denuncias sobre las condiciones de los servicios de salud. Además, se destaca la solidaridad de algunas personas que ayudan a los más necesitados a pesar de las dificultades.
¿Qué iniciativas solidarias están surgiendo en Matanzas?
En Matanzas, algunas personas, como la creadora de contenido @anita.cubanita64, han comenzado iniciativas solidarias para ayudar a los más necesitados. Estas incluyen la entrega de alimentos y electrodomésticos a personas mayores y el apoyo a vecinos durante apagones. Estas acciones han generado una oleada de apoyo y reconocimiento en redes sociales.
