Promesa cumplida a la Virgen del Cobre: Así fue la visita de estos cubanos a la iglesia de Cuba

Un emotivo momento se vivió en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, cuando una pareja de cubanos acudió vestida de amarillo para cumplir una promesa a la Patrona de Cuba.

En el video compartido en TikTok, los devotos ascienden las escalinatas del templo con ramos de girasoles en las manos, en señal de fe y agradecimiento.

“Gracias madre mía, gracias por tus bendiciones y las de mi Dios que nunca nos falten. Gracias”, escribieron junto a las imágenes.

La escena refleja la fuerte tradición religiosa del pueblo cubano en torno a la Virgen de la Caridad del Cobre, considerada símbolo de fe, esperanza y unidad nacional.

Cada año, miles de peregrinos acuden al santuario para pedir salud, prosperidad y protección, muchos de ellos vestidos de amarillo y portando girasoles, flores asociadas a la devoción mariana en la Isla.

La peregrinación y el cumplimiento de promesas forman parte de las expresiones de religiosidad popular en Cuba, donde la Virgen de la Caridad es venerada tanto en el catolicismo como en la santería, donde se le sincretiza con Ochún, orisha del amor y los ríos.

El video rápidamente se ha viralizado en redes sociales, con comentarios de cubanos dentro y fuera de la Isla que comparten la misma fe y tradición.

