Promesa cumplida a la Virgen del Cobre: Así fue la visita de estos cubanos a la iglesia de Cuba

Un emotivo momento se vivió en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, cuando una pareja de cubanos acudió vestida de amarillo para cumplir una promesa a la Patrona de Cuba.
En el video compartido en TikTok, los devotos ascienden las escalinatas del templo con ramos de girasoles en las manos, en señal de fe y agradecimiento.
“Gracias madre mía, gracias por tus bendiciones y las de mi Dios que nunca nos falten. Gracias”, escribieron junto a las imágenes.
La escena refleja la fuerte tradición religiosa del pueblo cubano en torno a la Virgen de la Caridad del Cobre, considerada símbolo de fe, esperanza y unidad nacional.
Cada año, miles de peregrinos acuden al santuario para pedir salud, prosperidad y protección, muchos de ellos vestidos de amarillo y portando girasoles, flores asociadas a la devoción mariana en la Isla.
La peregrinación y el cumplimiento de promesas forman parte de las expresiones de religiosidad popular en Cuba, donde la Virgen de la Caridad es venerada tanto en el catolicismo como en la santería, donde se le sincretiza con Ochún, orisha del amor y los ríos.
El video rápidamente se ha viralizado en redes sociales, con comentarios de cubanos dentro y fuera de la Isla que comparten la misma fe y tradición.
Preguntas Frecuentes sobre la Devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre
¿Por qué los cubanos visten de amarillo y llevan girasoles para cumplir promesas a la Virgen de la Caridad del Cobre?
Los cubanos visten de amarillo y llevan girasoles como símbolo de devoción y fe hacia la Virgen de la Caridad del Cobre. La elección del color amarillo y los girasoles está vinculada al sincretismo religioso, donde la Virgen es asociada con Ochún, una deidad de la santería cubana. Esta tradición es muy fuerte en la isla y se manifiesta en diversas peregrinaciones y promesas cumplidas en su honor.
¿Qué significado tiene la Virgen de la Caridad del Cobre para los cubanos?
La Virgen de la Caridad del Cobre es considerada la Patrona de Cuba y un símbolo de unidad, fe y esperanza para su pueblo. Desde su proclamación como patrona en 1916, su figura ha sido un punto de encuentro espiritual y cultural, tanto para los católicos como para los practicantes de la santería. Su santuario en Santiago de Cuba es un lugar de peregrinación constante donde los cubanos acuden a pedir protección y agradecer por las bendiciones recibidas.
¿Cómo se celebra el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba y en la diáspora?
El Día de la Virgen de la Caridad del Cobre se celebra el 8 de septiembre con procesiones, misas y ofrendas tanto en Cuba como en la diáspora. En la isla, miles de peregrinos visitan su santuario en Santiago de Cuba para rendir homenaje. En el extranjero, especialmente en ciudades con gran población cubana como Miami y Madrid, se organizan actividades religiosas y culturales que refuerzan la identidad y unidad de los cubanos en el exilio.
¿Cuál es la relación entre la Virgen de la Caridad del Cobre y Ochún en la santería cubana?
En la santería cubana, la Virgen de la Caridad del Cobre es sincretizada con Ochún, la orisha del amor y los ríos. Este sincretismo refleja la mezcla de creencias católicas y africanas que caracteriza la religiosidad cubana. Ochún es venerada por sus atributos de feminidad, dulzura y amor, y la devoción hacia ella se expresa con rituales y ofrendas similares a los dedicados a la Virgen.
