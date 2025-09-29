Esto es lo que hay que hacer viral: Muestra su día a día en Cuba como mamá para poder monetizar en redes

Una madre cubana ha conmovido a cientos de usuarios en TikTok al compartir cómo enfrenta la vida diaria en la isla junto a sus dos hijas pequeñas, pese a las limitaciones físicas que su discapacidad le impone.
Amanda, como se identifica en la plataforma, nació con mielomeningocele, una enfermedad congénita que afecta la médula espinal y la movilidad de las piernas.
Sin embargo, lejos de rendirse, ha decidido abrirse camino en el mundo digital para generar ingresos y asegurar un mejor futuro a sus niñas.
En el video publicado en su cuenta (@amanditaperez2025), se le ve limpiando su casa con una escoba mientras sus hijas la acompañan. La joven explica que este es apenas el inicio de su camino como creadora de contenido, motivada por la esperanza de que “los sueños se hacen realidad”.
“Hola, me llamo Amanda, soy madre cubana de dos niñas. Nací con una enfermedad llamada mielomeningocele… Pasando por tantas cosas, Dios me regaló otra oportunidad y no la pienso desaprovechar. Por eso estoy aquí, empezando mi primer video de contenido, porque los sueños se cumplen y sé que los voy a lograr”, relató en la grabación.
Las reacciones no se hicieron esperar y decenas de usuarios aplaudieron su fortaleza: “La conozco personalmente y ella es muy valiente y una excelente persona”.
Lo más leído hoy:
“Cuentas con mi apoyo, eres una guerrera”. “Estas son las personas que se merecen ser virales” o “Dios mío, perdóname por quejarme tanto”, también le han comentado en el post.
El caso de Amanda refleja la lucha de muchas madres cubanas que, en medio de las carencias del país, encuentran en las redes sociales una ventana para buscar sustento y, al mismo tiempo, inspirar con su ejemplo de resiliencia.
Preguntas frecuentes sobre el día a día de una madre cubana en TikTok
¿Quién es Amanda y por qué se ha vuelto viral en TikTok?
Amanda es una madre cubana que comparte su vida diaria en TikTok para enfrentar las limitaciones impuestas por su discapacidad y las carencias de la vida en Cuba. Su historia ha conmovido a muchos por su esfuerzo para monetizar en redes y mejorar el futuro de sus hijas, mostrando resiliencia y esperanza a pesar de las dificultades.
¿Cómo afecta el contexto cubano a las madres que buscan monetizar en redes?
El contexto cubano, marcado por la escasez y los apagones, impulsa a muchas madres a buscar ingresos a través de las redes sociales, donde pueden compartir su realidad y obtener apoyo. Las dificultades del día a día, como la falta de recursos y servicios básicos, hacen que las redes sean una herramienta vital para visibilizar sus historias y generar ingresos.
¿Qué desafíos enfrenta Amanda como creadora de contenido en Cuba?
Amanda enfrenta desafíos como la falta de acceso a tecnología y la inestabilidad de servicios básicos en Cuba, lo que complica la creación y publicación de contenido. Sin embargo, su determinación y el apoyo de su comunidad online le han permitido seguir adelante, mostrando su vida cotidiana y las dificultades que enfrenta con sus dos hijas.
¿Qué impacto tienen las historias de madres cubanas en redes sociales?
Las historias de madres cubanas en redes sociales generan empatía y apoyo a nivel internacional, visibilizando las dificultades diarias que enfrentan y mostrando su resiliencia. Estas narrativas permiten a los espectadores entender mejor la realidad cubana y ofrecen un espacio para la solidaridad y el reconocimiento de su lucha diaria.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.