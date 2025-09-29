Esto es lo que hay que hacer viral: Muestra su día a día en Cuba como mamá para poder monetizar en redes

Una madre cubana ha conmovido a cientos de usuarios en TikTok al compartir cómo enfrenta la vida diaria en la isla junto a sus dos hijas pequeñas, pese a las limitaciones físicas que su discapacidad le impone.

Amanda, como se identifica en la plataforma, nació con mielomeningocele, una enfermedad congénita que afecta la médula espinal y la movilidad de las piernas.

Sin embargo, lejos de rendirse, ha decidido abrirse camino en el mundo digital para generar ingresos y asegurar un mejor futuro a sus niñas.

En el video publicado en su cuenta (@amanditaperez2025), se le ve limpiando su casa con una escoba mientras sus hijas la acompañan. La joven explica que este es apenas el inicio de su camino como creadora de contenido, motivada por la esperanza de que “los sueños se hacen realidad”.

“Hola, me llamo Amanda, soy madre cubana de dos niñas. Nací con una enfermedad llamada mielomeningocele… Pasando por tantas cosas, Dios me regaló otra oportunidad y no la pienso desaprovechar. Por eso estoy aquí, empezando mi primer video de contenido, porque los sueños se cumplen y sé que los voy a lograr”, relató en la grabación.

Las reacciones no se hicieron esperar y decenas de usuarios aplaudieron su fortaleza: “La conozco personalmente y ella es muy valiente y una excelente persona”.

“Cuentas con mi apoyo, eres una guerrera”. “Estas son las personas que se merecen ser virales” o “Dios mío, perdóname por quejarme tanto”, también le han comentado en el post.

El caso de Amanda refleja la lucha de muchas madres cubanas que, en medio de las carencias del país, encuentran en las redes sociales una ventana para buscar sustento y, al mismo tiempo, inspirar con su ejemplo de resiliencia.

