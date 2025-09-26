La emotiva reacción de Martha al escuchar la canción que Ariel Ramos le dedicó

“La genuina reacción de Marta al escuchar la canción que le dedicamos”, escribió Ariel Ramos en un video que compartió en su perfil de Instagram, donde se ve a la anciana con el teléfono en la mano y visiblemente emocionada hasta las lágrimas al oír la interpretación del joven cubano.
La escena completa un emotivo gesto que Ariel ya había compartido días antes: una canción compuesta para su “abuela” Martha, con versos cargados de ternura como “Abuela mía, que me dures por siempre”. Aunque no los une lazos de sangre, la relación entre ambos ha conquistado a miles de seguidores en redes sociales.
Martha, que reside en Cuba, conoció a Ariel hace casi cuatro años, cuando él y su pareja alquilaron una vivienda de su propiedad. Desde entonces se ha convertido en una figura entrañable para el joven, que vive en Estados Unidos, y en un símbolo de cariño y gratitud para la comunidad digital que sigue sus publicaciones.
La reacción de la anciana escuchando la canción refuerza el vínculo que los une y que ha sido descrito por Ariel como una relación “más fuerte que la sangre”. Entre lágrimas, ambos han mostrado que el afecto sincero puede trascender distancias y diferencias.
El video compartido por el artista se suma al impacto que ya había generado la canción, consolidando a Martha como “la abuela más viral de Cuba” y confirmando que las relaciones basadas en el amor genuino no conocen fronteras.
Preguntas frecuentes sobre el emotivo gesto de Ariel Ramos hacia Martha
¿Quién es Martha en la vida de Ariel Ramos?
Martha es una figura entrañable en la vida de Ariel Ramos, a quien él considera su "abuela". Aunque no tienen lazos de sangre, Martha ha ocupado un lugar fundamental en la vida de Ariel desde que la conoció hace casi cuatro años en Cuba, cuando alquiló una vivienda de su propiedad.
Lo más leído hoy:
¿Qué canción le dedicó Ariel Ramos a Martha?
Ariel Ramos le dedicó a Martha una emotiva canción con versos cargados de ternura, como “Abuela mía, que me dures por siempre”. Esta canción ha conmovido a miles de seguidores en redes sociales, consolidando a Martha como “la abuela más viral de Cuba”.
¿Cómo reaccionó Martha al escuchar la canción de Ariel?
Martha reaccionó visiblemente emocionada hasta las lágrimas al escuchar la canción que Ariel Ramos le dedicó. Su reacción refuerza el fuerte vínculo emocional que los une, demostrando que el afecto sincero puede trascender distancias y diferencias.
¿Qué impacto ha tenido esta historia en las redes sociales?
La historia de Ariel y Martha ha generado una ola de reacciones en redes sociales, destacando la importancia de las relaciones basadas en el amor genuino. El video de la reacción de Martha y la canción dedicada por Ariel han conmovido a miles de usuarios, fortaleciendo la imagen de Martha como “la abuela más viral de Cuba”.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.