Detienen a cuatro matarifes que aterrorizaban a campesinos en Ciego de Ávila

Cuatro matarifes fueron arrestados esta semana en Ciego de Ávila tras ser acusados de robar sistemáticamente ganado a campesinos de la zona de La Palma, donde operaban con total impunidad.

Según informó el perfil oficialista El Cubano Fiel en Facebook, los campesinos llevaban tiempo denunciando la desaparición constante de sus animales, sin respuestas inmediatas por parte de las autoridades.

Captura Facebook / El Cubano Fiel

Tras varias denuncias formales, la policía realizó registros domiciliarios en viviendas de los sospechosos, donde encontraron grandes cantidades de carne, lo que llevó a la detención de cuatro personas vinculadas directamente con los robos.

Vecinos de La Palma aseguraron que los campesinos vivían atemorizados por el accionar de este grupo delictivo, que no solo robaba animales, sino que también sembraba miedo entre quienes se atrevían a hablar.

Los detenidos fueron señalados por los habitantes del lugar como responsables de una larga cadena de robos que afectó seriamente la economía local y el sustento de varias familias productoras.

Los residentes de la zona afirman que han vuelto a tener tranquilidad tras el operativo policial, y piden que se mantenga la vigilancia para evitar que otros grupos similares continúen afectando al campo cubano.

En los últimos años, el accionar de matarifes y redes clandestinas de sacrificio animal ha encendido las alarmas en distintas provincias cubanas.

En Holguín, un hombre fue captado en video mientras sacrificaba un caballo a plena luz del día, lo que generó indignación y temor entre los vecinos por la impunidad con que actuaba.

Pocas semanas después, en Granma, las autoridades detuvieron a un grupo de matarifes que transportaban carne de res en varios carros particulares.

La operación desmanteló una red que comercializaba ilegalmente productos cárnicos en la región, sin control sanitario ni autorización legal.

En La Habana, la policía también ha actuado contra este tipo de delitos. Una red de matarifes fue desmantelada por las fuerzas del orden, tras descubrirse un punto de sacrificio clandestino donde operaban sin condiciones higiénicas ni permisos, afectando directamente la salud pública.

Desde 2023, Villa Clara también ha registrado hechos similares. Un matarife fue detenido con restos de siete vacas en su poder, evidenciando la magnitud de los robos de ganado en la provincia.

En otro caso, un cubano fue capturado con más de 600 libras de carne de res y caballo robado, transportadas sin documentación ni refrigeración adecuada.

