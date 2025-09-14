Santiago de Cuba: atrapan a ladrón y lo pasean amarrado por las calles

Un joven sorprendido cuando intentaba robar una vaca en terrenos del antiguo central azucarero Salvador Rosales, conocido como Algodonal, en Santiago de Cuba, fue reducido por los vecinos y con las manos amarradas, obligado a caminar detrás de un carretón tirado por un caballo.

El recorrido atravesó varias calles de la comunidad perteneciente al municipio de Songo-La Maya y buscó exponerlo públicamente. El acto estuvo dirigido a que los vecinos lo reconocieran y como advertencia a quienes piensen repetir el delito, informó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en su perfil de Facebook.

El episodio refleja la ausencia de patrullaje en zonas rurales de Santiago de Cuba, donde la gente termina asumiendo funciones que corresponden al gobierno.

En medio de la crisis alimentaria, el ganado se ha convertido en blanco frecuente de delincuentes y las comunidades quedan libradas a su propia suerte.

Campesinos cubanos denuncian que el robo y sacrificio de ganado continúa fuera de control en los campos de la isla, afectando gravemente la economía agropecuaria y la seguridad alimentaria.

El aumento de los casos de hurto y sacrificio de ganado en Cuba mantienen desesperados a los propietarios. El incremento de matarifes en las zonas rurales deja a los campesinos sin poder dormir, despiertos velando a los animales y a expensas de ser ellos mismos víctimas de los ladrones.

Pese a los esfuerzos anunciados por el gobierno, los ganaderos y campesinos sostienen que la sustracción de reses y su posterior venta ilegal de carne se ha convertido en una práctica casi impune, especialmente en provincias con alta actividad ganadera como Camagüey, Sancti Spíritus, Villa Clara y Ciego de Ávila, citó el medio oficialista Cubadebate.

El aumento de la delincuencia en Cuba está estrechamente ligado a la crisis económica, donde la falta de recursos y la ineficacia de las autoridades han debilitado la seguridad ciudadana y provocado un alza de robos y delitos menores que golpean directamente a la ciudadanía.

Durante este sábado se conoció que un jefe de vaquería y su hermano fueron arrestados, tras ser acusados de sacrificar ilegalmente dos caballos de la unidad pecuaria El Corojal, en el municipio de Rafael Freyre, en la provincia de Holguín.

Días atrás, un grupo de 10 hombres, montados a caballo, encapuchados y armados, asaltó una cooperativa en Limoncito, en el municipio holguinero de Cacocum, y se llevó a la fuerza casi 60 cabezas de ganado.

El hecho, digno de una película del oeste norteamericano, ocurrió en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) de la localidad e incluyó el secuestro de varios empleados y guardias, quienes fueron liberados kilómetros más adelante.

Los hombres actuaron con total impunidad. Entre los atacantes se encontraba un prófugo de la justicia. Este asalto ha sembrado el pánico entre los residentes de la zona, quienes temen por su seguridad y la de sus bienes.

En agosto, en un insólito hecho delictivo ocurrido en el Distrito José Martí, en Santiago de Cuba, dos jóvenes fueron asaltados y despojados de su coche de caballo, junto con el animal.

A inicios del propio mes, en el poblado santiaguero de El Cristo, un hombre encapuchado y con guantes robó un caballo durante la madrugada, sin que hasta el momento del reporte la Policía hubiera informado si inició una investigación, a pesar de que el hecho fue captado por una cámara de seguridad y reportado de inmediato por los afectados.

