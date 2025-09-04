Detienen a un presunto ladrón de vacas en Guanabacoa

Vídeos relacionados:
Un presunto ladrón de vacas fue detenido en la madrugada del 3 de septiembre en el municipio de Guanabacoa, La Habana, gracias a la rápida acción de un grupo de campesinos organizados en brigadas de vigilancia.
La página en Facebook Entérate con El Cubano Fiel, vinculada a fuentes cercanas a la Policía cubana, informó que el hecho ocurrió alrededor de la una de la mañana, cuando una mujer de la familia campesina observó a dos individuos retirándose con dos vacas que habían sido sustraídas de una corraleta.
Tras el aviso, los campesinos se organizaron y salieron en busca de los ladrones. Uno de los sospechosos fue alcanzado y capturado cerca del lugar de los hechos, después de lanzarse a una presa para intentar escapar. El otro logró huir y continúa prófugo.
El detenido fue llevado de inmediato a la casa de la víctima del robo, donde permaneció retenido por los campesinos hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.
Posteriormente, las vacas fueron halladas amarradas en un área apartada, junto a instrumentos presuntamente preparados para sacrificarlas.
Un integrante de la brigada campesina declaró que al preguntar a uno de los investigadores si lograrían capturar al segundo implicado, este respondió que, con el curso de la investigación, también sería identificado y detenido, pero no aseguraron cuándo ocurrirá.
Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los campesinos cubanos y el incremento de robo de animales por la escasez de comida en el país. El valor de una libra de carne en el mercado negro es cada día más alto. Estos factores han disparado el número de casos de hurto y sacrificio de ganado mayor en todo el país.
Preguntas frecuentes sobre el robo de ganado en Cuba
¿Por qué ha aumentado el robo de ganado en Cuba?
El incremento del robo de ganado en Cuba está relacionado con la escasez de alimentos y la crisis económica que vive el país. La falta de acceso a proteínas básicas como la carne de res ha llevado a un aumento significativo en los casos de hurto y sacrificio ilegal de ganado. La desesperación por conseguir alimentos ha impulsado a algunos ciudadanos a recurrir al mercado negro, donde la carne tiene un alto valor debido a su escasez en los canales oficiales.
¿Cuál es la reacción de los campesinos ante el robo de sus animales?
Los campesinos cubanos están organizándose en brigadas de vigilancia para proteger sus animales ante la falta de protección efectiva por parte del gobierno. Sin embargo, este esfuerzo no siempre es suficiente, ya que se enfrentan a recursos limitados y a una vigilancia insuficiente. Muchos campesinos se sienten vulnerables y algunos incluso han optado por vender su ganado para evitar que se los roben o sacrifiquen ilegalmente.
¿Cómo está respondiendo el gobierno cubano ante el aumento de robos de ganado?
El gobierno cubano ha incrementado los operativos para combatir el tráfico ilegal de carne de res. Sin embargo, estas acciones no han abordado la raíz del problema, que es la escasez de alimentos y la falta de acceso a proteínas de manera legal. A pesar de las detenciones y operativos, los casos de hurto y sacrificio ilegal de ganado continúan en aumento, reflejando la profunda crisis alimentaria que enfrenta el país.
¿Qué riesgos enfrentan los campesinos al intentar proteger su ganado?
Los campesinos cubanos enfrentan riesgos significativos al intentar proteger su ganado, incluyendo violencia y represalias por parte de los ladrones. En algunos casos, la intervención directa de los campesinos ha resultado en enfrentamientos peligrosos. Además, la falta de apoyo gubernamental y la ineficacia de las fuerzas del orden aumentan la vulnerabilidad de los ganaderos, quienes se ven obligados a tomar medidas de seguridad por su cuenta.
