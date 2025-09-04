Detienen a un presunto ladrón de vacas en Guanabacoa

Vídeos relacionados:

Un presunto ladrón de vacas fue detenido en la madrugada del 3 de septiembre en el municipio de Guanabacoa, La Habana, gracias a la rápida acción de un grupo de campesinos organizados en brigadas de vigilancia.

La página en Facebook Entérate con El Cubano Fiel, vinculada a fuentes cercanas a la Policía cubana, informó que el hecho ocurrió alrededor de la una de la mañana, cuando una mujer de la familia campesina observó a dos individuos retirándose con dos vacas que habían sido sustraídas de una corraleta.

Tras el aviso, los campesinos se organizaron y salieron en busca de los ladrones. Uno de los sospechosos fue alcanzado y capturado cerca del lugar de los hechos, después de lanzarse a una presa para intentar escapar. El otro logró huir y continúa prófugo.

El detenido fue llevado de inmediato a la casa de la víctima del robo, donde permaneció retenido por los campesinos hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.

Posteriormente, las vacas fueron halladas amarradas en un área apartada, junto a instrumentos presuntamente preparados para sacrificarlas.

Las vacas que intentaron robarse

Un integrante de la brigada campesina declaró que al preguntar a uno de los investigadores si lograrían capturar al segundo implicado, este respondió que, con el curso de la investigación, también sería identificado y detenido, pero no aseguraron cuándo ocurrirá.

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los campesinos cubanos y el incremento de robo de animales por la escasez de comida en el país. El valor de una libra de carne en el mercado negro es cada día más alto. Estos factores han disparado el número de casos de hurto y sacrificio de ganado mayor en todo el país.

