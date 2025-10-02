Niño de dos años hospitalizado tras un grave incidente en Nueva Gerona

Vídeos relacionados:
Un niño de dos años se encuentra hospitalizado en terapia tras un grave incidente ocurrido en la tarde-noche del 30 de septiembre en Nueva Gerona, municipio cabecera de la Isla de la Juventud.
La información fue divulgada en Facebook por Carlos Ramón Casasayas Calafell, abuelo del menor, quien relató que un familiar con problemas mentales de la expareja de su hijo lanzó al bebé desde un segundo piso, en una vivienda ubicada en calle 35 entre 26 y 28.
“Ha ocurrido una desgracia. Un sobrino loco de Liuris, ex esposa de mi hijo Ernesto, lanzó a Lían, mi nietecito que este 30 de septiembre cumple 2 años, desde un segundo piso… En estos momentos el niño está en terapia”, escribió Casasayas en su publicación.
Detalles aún no esclarecidos
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre el estado actual del menor, ni sobre las circunstancias exactas del incidente, ni la situación de la persona que lo lanzó.
Tampoco se ha informado públicamente si existen procesos legales o médicos en curso respecto al autor del hecho, quien, según el testimonio familiar, presentaría problemas psicológicos, aunque no se ha precisado diagnóstico alguno.
Situación delicada
El menor, identificado como Lían, fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario y permanece bajo atención médica especializada en una unidad de terapia.
El caso ha generado conmoción en la comunidad local, pero hasta el momento no se han emitido comunicados oficiales de las autoridades sanitarias ni policiales.
Hombre con esquizofrenia tiró a su sobrinita de un cuarto piso en Sancti Spíritus
En febrero de 2025, un trágico incidente conmocionó a la comunidad de Jatibonico, en Sancti Spíritus, cuando un hombre diagnosticado con esquizofrenia arrojó a su sobrinita desde el cuarto piso de un edificio.
Afortunadamente, la niña -llamada Nathaly- sobrevivió a la caída y fue trasladada de urgencia al Hospital Provincial Pediátrico de Sancti Spíritus, donde recibió atención médica.
Según testimonios de familiares cercanos, el joven, quien padece de esquizofrenia, aparentemente perdió el control y cometió el acto impulsivo.
Desde hace varios años los pacientes con enfermedades mentales en Cuba padecen la escasez de medicamentos y muchas familias han denunciado que la situación puede tornarse insostenible.
Recientemente trascendió el caso de una mujer que debió hacer una especie de celda en su casa para controlar a su hijo con esquizofrenia ante la falta de medicamentos para ayudarlo.
