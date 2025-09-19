Accidente de tránsito cobra la vida de médico cardiólogo en Guantánamo

Vídeos relacionados:
El doctor Edy Abreu Guzmán, cardiólogo guantanamero de 58 años, falleció en la tarde del jueves en el Hospital de Baracoa, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 12 de septiembre.
La noticia fue confirmada en redes sociales por varias publicaciones.
En Facebook, el comunicador Miguel Noticias informó que el médico no pudo superar las secuelas del siniestro y murió en la instalación hospitalaria baracoense.
Una prima reveló que que iba en su moto cuando tuvo un accidente cerca del antiguo Puente del Miel (destruido por el huracán Oscar el año pasado), en la comunidad de Boca de Miel.
Por su parte, la usuaria Laura Werney expresó el profundo pesar que causó el fallecimiento del galeno en la comunidad médica y en todos los que tuvieron el privilegio de conocer su entrega, sabiduría y humanidad.
"El Dr. Abreu Guzmán dedicó su vida a salvar corazones, y hoy el nuestro se rompe ante su ausencia. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, colegas y amigos en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado de amor y servicio que él deja", dijo en Facebook.
Edy, conocido como El Chino por sus allegados, era natural de Baracoa; estaba casado y tenía hijos.
Empezó su carrera profesional como médico de familia y fue superándose hasta cumplir su deseo de ser cardiólogo.
Su trágica muerte ha generado pesar en su entorno laboral y entre quienes recibieron su atención a lo largo de su trayectoria.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito y el impacto en el sector médico en Cuba
¿Quién era el doctor Edy Abreu Guzmán y cómo falleció?
El doctor Edy Abreu Guzmán era un cardiólogo guantanamero que falleció como consecuencia de un accidente de tránsito. Su muerte ha causado un profundo pesar en la comunidad médica y entre quienes lo conocieron por su dedicación y humanidad.
¿Qué impacto tienen los accidentes de tránsito en el sector médico de Cuba?
Los accidentes de tránsito en Cuba han cobrado la vida de varios médicos en los últimos meses, como el caso del doctor Edy Abreu Guzmán y otros médicos cubanos en el extranjero. Esta situación resalta la vulnerabilidad del personal médico ante la falta de medidas de seguridad vial y el impacto negativo en un sector ya afectado por diversas carencias.
¿Por qué es relevante la situación de los médicos cubanos en el extranjero?
Los médicos cubanos en el extranjero a menudo enfrentan condiciones laborales difíciles y riesgos que ponen en peligro sus vidas, como se ha visto en varios casos de accidentes fatales. Además, su situación destaca la exportación de personal médico por parte del gobierno cubano, lo que ha sido objeto de críticas debido a las condiciones en las que operan.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad vial en Cuba?
A pesar de los frecuentes accidentes de tránsito, no se han reportado medidas efectivas y concretas por parte del gobierno cubano para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. La falta de mantenimiento de los vehículos y la infraestructura vial sigue siendo un problema persistente.
