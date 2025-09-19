Accidente de tránsito cobra la vida de médico cardiólogo en Guantánamo

Vídeos relacionados:

El doctor Edy Abreu Guzmán, cardiólogo guantanamero de 58 años, falleció en la tarde del jueves en el Hospital de Baracoa, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 12 de septiembre.

La noticia fue confirmada en redes sociales por varias publicaciones.

En Facebook, el comunicador Miguel Noticias informó que el médico no pudo superar las secuelas del siniestro y murió en la instalación hospitalaria baracoense.

Una prima reveló que que iba en su moto cuando tuvo un accidente cerca del antiguo Puente del Miel (destruido por el huracán Oscar el año pasado), en la comunidad de Boca de Miel.

Por su parte, la usuaria Laura Werney expresó el profundo pesar que causó el fallecimiento del galeno en la comunidad médica y en todos los que tuvieron el privilegio de conocer su entrega, sabiduría y humanidad.

"El Dr. Abreu Guzmán dedicó su vida a salvar corazones, y hoy el nuestro se rompe ante su ausencia. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, colegas y amigos en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado de amor y servicio que él deja", dijo en Facebook.

Edy, conocido como El Chino por sus allegados, era natural de Baracoa; estaba casado y tenía hijos.

Empezó su carrera profesional como médico de familia y fue superándose hasta cumplir su deseo de ser cardiólogo.

Su trágica muerte ha generado pesar en su entorno laboral y entre quienes recibieron su atención a lo largo de su trayectoria.

