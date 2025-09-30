Mientras tres cubanos mueren en derrumbes, Díaz-Canel felicita a presidentes de Bolivia y China

Vídeos relacionados:
Mientras tres personas perdieron la vida en Cuba en los últimos dos días como consecuencia de las lluvias y los derrumbes —dos en Santiago de Cuba y una en La Habana—, el presidente Miguel Díaz-Canel utilizó sus redes sociales para felicitar a los mandatarios de Bolivia y China, sin pronunciarse sobre las muertes ocurridas en su propio país.
En un mensaje publicado el 28 de septiembre en X, Díaz-Canel escribió: “Feliz cumpleaños, querido hermano @LuchoXBolivia. Desde #Cuba, recibe un fuerte abrazo”.
Poco después, en otra publicación, celebró el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y China, enviando un “cálido abrazo al Partido, al Gobierno y al Pueblo de la República Popular China” y destacando los “vínculos históricos y estratégicos” entre ambas naciones.
La ausencia total de referencias oficiales a las víctimas de los derrumbes generó fuertes críticas en redes sociales. El periodista y activista José Raúl Gallego denunció en Facebook: “Tres personas han muerto en los dos últimos días en Cuba (dos en Santiago y uno en La Habana) por las lluvias y los derrumbes. ¿Y qué ha dicho Díaz-Canel al respecto? Nada, porque son muertos cubanos y esos no les importan”.
Decenas de usuarios respaldaron su publicación, cuestionando la desconexión del mandatario con la realidad del país. “Cada día demuestra la poca percepción que tiene de la situación del pueblo cubano”, escribió uno.
Otro añadió: “Sólo habla de los muertos en la Franja de Gaza. Yo creo que debía postularse para presidente de Palestina, porque los problemas de aquí no los aborda a fondo”.
Este contraste entre la indiferencia frente a tragedias locales y el activismo diplomático internacional de Díaz-Canel profundiza el malestar popular en medio de un país golpeado por apagones, crisis económica y un deterioro acelerado de su infraestructura.
Preguntas frecuentes sobre la indiferencia del gobierno cubano ante tragedias locales
¿Por qué se critica a Miguel Díaz-Canel por no pronunciarse sobre los derrumbes en Cuba?
Se critica a Miguel Díaz-Canel porque, mientras tres personas murieron en derrumbes en Cuba, él no se pronunció sobre las muertes y se centró en felicitar a líderes de otros países en redes sociales. Esta actitud ha generado indignación, ya que evidencia una desconexión con las tragedias locales en medio de una crisis económica y de infraestructura en la isla.
¿Cuál fue la reacción en redes sociales ante la inacción de Díaz-Canel sobre las muertes en Cuba?
La reacción en redes sociales fue de fuertes críticas hacia Díaz-Canel por su falta de empatía y atención hacia los fallecimientos provocados por los derrumbes. Usuarios criticaron la indiferencia del mandatario y su desconexión con la realidad del pueblo cubano, destacando su enfoque en asuntos internacionales mientras ignora problemas locales.
¿Cómo afecta la relación entre Cuba y China a la situación interna del país?
La relación entre Cuba y China, descrita por Xi Jinping como un modelo de solidaridad entre países socialistas, ha intensificado la dependencia cubana de China para enfrentar su crisis interna, pero no ha resuelto problemas básicos como el desabastecimiento y los apagones. Mientras tanto, el gobierno cubano prioriza esta relación sobre las necesidades inmediatas de su pueblo.
¿Qué indica la actitud de Díaz-Canel hacia el pueblo cubano en contextos de crisis?
La actitud de Díaz-Canel refleja una falta de empatía y priorización de problemas locales, ya que su enfoque ha estado en fortalecer relaciones diplomáticas internacionales mientras persisten graves crisis internas en Cuba. Esta desconexión alimenta el malestar popular y subraya la ineficacia del gobierno para atender las necesidades urgentes de sus ciudadanos.
