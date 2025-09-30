Mientras tres cubanos mueren en derrumbes, Díaz-Canel felicita a presidentes de Bolivia y China

Vídeos relacionados:

Mientras tres personas perdieron la vida en Cuba en los últimos dos días como consecuencia de las lluvias y los derrumbes —dos en Santiago de Cuba y una en La Habana—, el presidente Miguel Díaz-Canel utilizó sus redes sociales para felicitar a los mandatarios de Bolivia y China, sin pronunciarse sobre las muertes ocurridas en su propio país.

En un mensaje publicado el 28 de septiembre en X, Díaz-Canel escribió: “Feliz cumpleaños, querido hermano @LuchoXBolivia. Desde #Cuba, recibe un fuerte abrazo”.

Poco después, en otra publicación, celebró el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y China, enviando un “cálido abrazo al Partido, al Gobierno y al Pueblo de la República Popular China” y destacando los “vínculos históricos y estratégicos” entre ambas naciones.

La ausencia total de referencias oficiales a las víctimas de los derrumbes generó fuertes críticas en redes sociales. El periodista y activista José Raúl Gallego denunció en Facebook: “Tres personas han muerto en los dos últimos días en Cuba (dos en Santiago y uno en La Habana) por las lluvias y los derrumbes. ¿Y qué ha dicho Díaz-Canel al respecto? Nada, porque son muertos cubanos y esos no les importan”.

Publicación de Facebook/José Raúl Gallego

Decenas de usuarios respaldaron su publicación, cuestionando la desconexión del mandatario con la realidad del país. “Cada día demuestra la poca percepción que tiene de la situación del pueblo cubano”, escribió uno.

Lo más leído hoy:

Otro añadió: “Sólo habla de los muertos en la Franja de Gaza. Yo creo que debía postularse para presidente de Palestina, porque los problemas de aquí no los aborda a fondo”.

Este contraste entre la indiferencia frente a tragedias locales y el activismo diplomático internacional de Díaz-Canel profundiza el malestar popular en medio de un país golpeado por apagones, crisis económica y un deterioro acelerado de su infraestructura.

Preguntas frecuentes sobre la indiferencia del gobierno cubano ante tragedias locales